Российская партия пенсионеров за социальную справедливость отмечает 20-летний юбилей

ТАСС, 30 ноября. В первый день зимы Российская партия пенсионеров за социальную справедливость отмечает свой 20-летний юбилей.

"Делегаты первого учредительного съезда партии, собравшиеся 1 декабря 2001 года в Кремлевском дворце съездов, осознавая особое значение роли и мудрости старшего поколения, приняли историческое решение о преобразовании общественно-политического движения пенсионеров в политическую партию, призванную отстаивать социальные права граждан нашей страны всех возрастов и последовательно добиваться превращения конституционных принципов социальной справедливости из деклараций в реальность нашей жизни", - сказано в сообщении партии.

"Главным интеллектуальным и концептуальным достижением Партии пенсионеров по праву является системная и продуманная разработка собственной идеологии – динамично развивающегося консерватизма. Именно поэтому мы сегодня и выдвигаем понятные и ясные цели, ибо за нашей программой, за каждым нашим предложением стоят научный и комплексный анализ ситуации, глубокая проработка и экономическое обоснование выдвигаемых инициатив", - заявил в своем поздравлении по случаю юбилея председатель Центрального совета партии Владимир Бураков.

Солидарную позицию высказал лидер Свердловского регионального отделения Партии пенсионеров Сергей Полыганов. "Миллионы пенсионеров, своим трудом и служением создававшие и защищавшие современную Россию, не могут считать справедливыми получаемые пенсии, медицинскую помощь, защиту от преступников, условия жизни их малолетних внуков и правнуков. Цель Партии - кардинально изменить отношение государства к этим людям. Партия пенсионеров считает, что трудовая пенсия должна не только гарантировать достойную старость, но и формировать чувство самоуважения", - сказал глава Свердловского регионального отделения.