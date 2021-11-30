"Газпром добыча Уренгой" внедряет новые технологические решения

ТАСС, 30 ноября. Специалисты ООО "Газпром добыча Уренгой" внедряют новые технологические решения для повышения эффективности процесса добычи природного газа и жидких углеводородов из недр Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча "Уренгой".

В компании рассказали, что добыча уренгойской нефти, отличающейся повышенным содержанием парафинистых фракций, осуществляется с применением высокоэффективных и экологичных технологий, что гарантирует надежную эксплуатацию фонда нефтяных скважин. "Использование автоматизированных подогревателей нефти и газа под контролем производственного персонала позволяет обеспечить транспорт углеводородов и снижение риска образования парафиногидратных отложений в системе промысловых трубопроводов. Один из наиболее эффективных методов борьбы с парафинами – применение автоматизированных установок очистки колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) нефтяных скважин. Немаловажным является и то, что в составе лифтовой колонны НКТ – покрытие, предупреждающее образование асфальтосмолопарафиновых отложений", - сказано в сообщении.

Также там отмечают, что при этом обществом "Газпром добыча Уренгой" соблюдаются все экологические требования мировых стандартов. Уровень утилизации попутного нефтяного газа составляет более 98%. "Этого удалось достичь благодаря работе компрессорных станций в первом и втором цехах по добыче газа, газового конденсата и нефти нефтегазодобывающего управления", - сообщают в службе.

Там уточняют, что по мере снижения пластового давления и перехода части нефтяных скважин месторождения в фонд бездействующих после многовариантной проработки было принято решение об их переводе на эксплуатацию газоконденсатной залежи без дополнительного строительства объектов подготовки и транспорта. "Комплекс мероприятий продлит срок эксплуатации этих скважин, повысит эффективность работы нефтепромыслового оборудования, а также приведет к значительному увеличению добычи углеводородного сырья", - сказано в сообщении компании.

Проекты последних лет

В ООО "Газпром добыча Уренгой" рассказали, что среди успешно реализованных проектов последних лет – обустройство существующего куста скважин цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти для пробной эксплуатации скважины, пробуренной на ачимовский горизонт и характеризующейся аномально высоким устьевым давлением, содержанием газового конденсата в газе и парафиновых фракций в газовом конденсате, а также высокой температурой их кристаллизации. Цель проекта – изучение возможности поддержания пластового давления в нефтяной залежи пласта и давления в системе бескомпрессорного газлифта.

"Стоит отметить, что полученные наработки по добыче нефти в условиях сверхнизких температур стали широко использоваться на многих предприятиях северного региона, а Общество "Газпром добыча Уренгой" заняло лидирующие позиции по количеству добываемой нефти среди стопроцентных дочерних организаций ПАО "Газпром", - сказано в сообщении.

О предприятии

ООО "Газпром добыча Уренгой" - 100% дочернее предприятие ПАО "Газпром". С 1978 года разрабатывает уникальное Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение. Нефтяные оторочки промышленного значения здесь были открыты геологами в середине 1980-х годов. Для их разработки 35 лет назад создано Нефтегазодобывающее управление. С этого момента началась сложная, требующая нестандартных технических решений, эпоха работы с "непростой" уренгойской нефтью. Извлекать ее приходится не из классического нефтяного месторождения, где она залегает толстым пластом, а из тонкой каймы в несколько метров толщиной. Кроме того, нефть Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения отличается от добываемой в других регионах России и мира особым химическим составом, в частности, высоким содержанием парафинистых фракций, что значительно осложняет процесс добычи в условиях низких температур.