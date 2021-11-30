На XIII международном энергетическом форуме обсудят вопросы декарбонизации экономики

ТАСС, 30 ноября. 10 декабря в Управлении делами Президента ГК "Президент-Отель" состоится XIII международный энергетический форум "Инновации. Инфраструктура. Безопасность." (16+). В этом году форум включен в перечень мероприятий по проведению Года науки и технологий, утвержденных Правительством Российской Федерации и пройдет накануне профессионального праздника "День энергетика". Событие официально приурочено к 300-летию российского нефтяного дела и 210-летию газового дела в России. Мероприятие организовано АНО Центром поддержки и развития бизнеса "Инициатива" совместно с Союзом нефтегазопромышленников России и Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации.

В программе мероприятия: пленарное заседание, отраслевые и тематические сессии, деловые встречи B2B и B2G, индивидуальные профессиональные консультации по правовым, финансовым вопросам и заключение новых партнерских соглашений.

В качестве спикеров пленарного заседания "Глобальный энергетический переход. Устойчивое развитие. Декарбонизация экономики" заявлены:

Новак Александр Валентинович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

Сорокин Павел Юрьевич, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;

Урличич Юрий Матэвич, Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос";

Маркелов Виталий Анатольевич, Заместитель Председателя Правления, член Совета директоров ПАО "Газпром";

Федун Леонид Арнольдович, Вице-президент по стратегическому развитию ПАО "Лукойл"

Ревель-Муроз Павел Александрович, Вице-президент ПАО "Транснефть";

Вагнер Андрей Александрович, Председатель правления, генеральный директор ПАО "Т плюс".

Деловую программу продолжат стратегические сессии: "Цифровая трансформация: новые возможности и вызовы для ТЭК"; "Развитие технологического потенциала нефтегазового комплекса"; "Трансформация электроэнергетического рынка России: вызовы и возможности"; "Нефтехимия как локомотив национальной экономики".

В заседаниях примут участие представители нефтяной, газовой, угольной, энергетической, металлургической, горно-обогатительной, атомной, химической, ядерной и альтернативной промышленностей.

Подробная программа форума здесь.

Международный Энергетический Форум с 2009 года выступает профессиональной площадкой международного уровня в сфере топливно – энергетического комплекса для выстраивания открытого диалога между государством, научным сообществом, бизнесом и зарубежными партнерами. В Форуме ежегодно принимают участие представители Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Госкорпорации, а также руководители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Место проведения: ГК "Президент-отель", Москва, Большая Якиманка, 24

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