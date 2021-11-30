Подведены итоги Национальной премии "Моя Земля – Россия" – 2021

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Торжественное мероприятие в честь награждения победителей Национальной премии – Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике "Моя Земля – Россия" – 2021 состоялось в пресс-центре ТАСС 29 ноября. В церемонии, которая прошла в формате онлайн и офлайн, приняли участие организаторы, члены жюри, победители и дипломанты конкурса.

На открытии мероприятия директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина подчеркнула, что роль средств массовой информации сегодня трудно переоценить. "Именно благодаря СМИ мы можем быстро доносить до граждан, проживающих и на сельских территориях, и в городах, информацию о достижениях аграриев – это наша опорная отрасль и сектор экономики", – отметила организатор конкурса.

На рассмотрение в 12 номинациях поступило 792 заявки, представляющих более 5 тысяч работ теле-, радио- и печатных СМИ, индивидуальных авторов, блогеров и фотокорреспондентов из всех федеральных округов страны. В финале из 511 авторов проектов в каждой из номинаций названы два дипломанта и победитель, который получит статуэтку и денежную премию в размере 125 тысяч рублей. Председатель жюри конкурса, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор, академик РАО Елена Вартанова подтвердила, что все работы отличаются ярким личностным подходом: "Современные форматы и технологии заставляют вас еще больше искать свой подход, свою изюминку. Но как бы ни менялась среда, журналистика остается важнейшей профессией, которая формирует представление людей о своем мире, о своей стране, о том, что происходит вокруг них".

Во время онлайн-подключений победители из Москвы, Ярославской, Ростовской, Рязанской областей и Алтайского края поделились своими впечатлениями и эмоциями, а также рассказали о проектах. Отдельно были отмечены фотоработы, поступившие на конкурс. В ближайшее время они будут представлены на виртуальной выставке на сайте конкурса.

Особенностью этого года стало участие большого числа блогеров. Так, Каролина Моисеенко из Волгоградской области, число поклонников которой на мобильной платформе Тik-Tok превысило 2 млн человек, представила свои самые яркие видео о буднях селян. Дипломом за блог и личные страницы в социальных сетях отмечен и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Глава региона пояснил, почему в своих видеоисториях он уделяет особое внимание развитию АПК и сельских территорий. "Почему русская деревня – основа основ? Потому что продовольственная безопасность – это главная задача, которую ставит перед нами государство. О сельских территориях, о сельском жителе, о человеке сельского труда, который работает денно и нощно, который производит тонны, сотни и миллионы тонн продукции и кормит всю страну, обязательно надо рассказывать", – подчеркнул Олег Кувшинников. Член жюри, телеведущая, блогер, автор программы "Мы и наука. Наука и мы" на канале НТВ Екатерина Шугаева поделилась мнением об особенностях и отличиях блогов и традиционных СМИ и предложила ввести специальную номинацию для блогеров.

В завершение церемонии директор Департамента сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина отметила уникальность и яркость всех работ, поступивших на конкурс, и пригласила к участию в мероприятии в следующем году. Также она предложила направить до 6 декабря все предложения по дальнейшей организации конкурса на почту agrokonkurs@imagroup.ru.