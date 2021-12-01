На форуме "Сделано в России" состоится вебинар "Showcase платформы профессионалы экспорта"

​​​​​ТАСС, 1 декабря. На международном экспортном форуме "Сделано в России" (18+) 10 декабря состоится вебинар "Showcase платформы профессионалы экспорта".

На вебинаре экспортерам подробно и на кейсах расскажут об услугах, которые они смогут получить на платформе "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно").

В том числе о том, как с помощью "Профессионалов экспорта" экспортер может решить свои задачи в сферах электронной торговли, поиска иностранных партнеров, организации логистики и правового сопровождения экспортных сделок; как выйти на зарубежные рынки с российской продукцией; как найти иностранную компанию и установить контакты с байерами, принимающими решения; как определить стратегию поиска потенциального покупателя и о многом другом.

Аккредитованные провайдеры услуг продемонстрируют наработанную практику по решению наиболее часто встречающихся вопросов и проблем экспортеров в процессе планирования и осуществления экспорта в виде нескольких презентаций с последующим ответом на возникающие вопросы.

"Цель создания платформы "Профессионалы экспорта" - предоставить экспортерам еще один эффективный инструмент помощи в тех жизненных ситуациях, с которыми они сталкиваются каждый день. Это и выход на международные маркетплейсы, и вопросы логистики, и поиск иностранных партнеров, и правовое сопровождение сделок. "Профессионалы экспорта" - платформа, на которой можно найти аккредитованного РЭЦ поставщика услуг, компетентного в решении экспортных задач", - прокомментировала генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.

Чтобы принять участие в форуме "Сделано в России" 2021, необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте мероприятия.

Напомним, что форум "Сделано в России" - это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Форум в 2021 году пройдет в гибридном формате в конгресс-центре Центра международной торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12). Окончательное количество приглашенных участников, которые смогут посетить площадку, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Участие в форуме бесплатное. Дискуссии, семинары и сессии будут транслироваться онлайн с 10 декабря на официальном сайте.

ТАСС - информационный партнер.