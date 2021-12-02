ТАСС, 2 декабря. В Цифровом деловом пространстве 1 декабря 2021 года состоялась торжественная церемония награждения победителей масштабного всероссийского конкурса - первого сезона "Лиги Лекторов" (16+). В зале собрались 100 финалистов из 40 регионов России, чтобы узнать имена лучших лекторов страны.

50 победителей получили награды из рук Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергея Кириенко. Это кубы из редкой горной породы, шунгита, весом 2,6 кг. Выбор материала подчеркивает уникальный талант лекторов и их весомый вклад в развитие просвещения в стране. Сергей Кириенко также объявил, что победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат гранты в размере 500 тыс. рублей на обучение и развитие своих просветительских проектов. Такая же награда ожидает всех, кто станет лучшим в следующих сезонах конкурса.

Среди лауреатов "Лиги Лекторов" - жители 22 регионов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пензы, Смоленска, Белгорода, Саранска, Ноябрьска на Ямале, города Гаджиево Мурманской области и других. Это представители совершенно разных сфер знаний и профессий, например, доктор философских наук, профессор, ветеран труда из Пензы; художественный руководитель театральной мастерской из Воронежа; доцент Института живых систем БФУ им. И. Канта из Калининграда; младший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории "Диагностические исследования и малоинвазивные технологии" Смоленского государственного медицинского университета; популяризатор науки, аспирант НИЯУ МИФИ; младший научный сотрудник АО "НИКИЭТ" из Москвы. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил: "То, что вы делаете - это не просто передача знаний. Выступая в качестве лектора общества "Знание", вы становитесь для слушателей образцом и примером. Ваши слушатели должны чувствовать правду в том, что вы делаете, понять, глядя на вас, что они тоже могут достичь успеха. И тогда они тоже начнут действовать. Этот проект точно станет постоянным, и уже сегодня вы можете подавать заявки на весеннюю "Лигу Лекторов". Начиная со следующего сезона в качестве дополнительного поощрения победителей "Лиги Лекторов" предусмотрены гранты в размере 500 тыс. рублей, которые можно будет потратить на повышение своей квалификации, обучение, а также на развитие и создание собственного просветительского контента. Аналогичное поощрение получат и сегодняшние победители конкурса".

Сергей Кириенко также добавил, что за полгода к Российскому обществу "Знание" присоединились более 7 тыс. лекторов, которые уже прочитали более 15 тыс. лекций по всей стране.

Победители конкурса определились по результатам выступлений финалистов, которые прошли 29 и 30 ноября на площадках ведущих российских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова и РАНХиГС. Выступления участников финала собрали широкую аудиторию заинтересованных слушателей, которые совместно с экспертами оценивали выступления. представили темы из самых разных областей знаний, например: "Как увидеть черную дыру?", "Современная физика или как устроен мир", "Фотосинтез: биологическая основа технологий будущего", "Почему на Луне так много метеоритных кратеров и все они круглые?", "Манипуляция сознанием посредством современных технологий", "Кости человека. Как они устроены и как работают?", "Новый мир цифровых платформ и метавселенных".

Лауреаты конкурса получили почетный статус лектора Российского общества "Знание" и возможность выступать на лучших площадках страны. Кроме того, все финалисты "Лиги Лекторов" в качестве подарка получат путешествие и смогут посетить уникальные исторические и природные достопримечательности России: например, Камчатку, Байкал или Алтай.

Все финалисты конкурса получили доступ к комплексной образовательной программе в "Центре знаний" Российского общества "Знание" на Машуке. Она включает лекции и мастер-классы по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: YouTube-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов, а также курсы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям.

Партнер конкурса, компания "Нетология", подарила победителям доступ к библиотеке мини-курсов. В ней содержится 1739 занятий по менеджменту, маркетингу, социальным сетям, созданию продукта, копирайтингу.

Напомним, что конкурс "Лига Лекторов" нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых делиться ими с аудиторией.

Конкурс включал многоступенчатую систему отбора:

заявочный этап, в рамках которого проводился первичный отбор участников конкурса;

этап видеолекций: на основании просмотра выступлений лекторов экспертное жюри отобрало 500 полуфиналистов;

этап выступлений на интерактивной площадке: в течение трех дней полуфиналисты выступали с 15-минутными лекциями, а слушатели ставили оценки. На основании оценок слушателей и экспертов сформировался топ-100 финалистов;

финал прошел в формате "живых" выступлений на площадках ведущих вузов - МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАИ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и РАНХиГС. Для участия в этапе общество "Знание" пригласило в Москву финалистов из 40 регионов страны.

Жюри конкурса по восьми направлениям насчитывало более 300 экспертов. Они отсмотрели больше 800 часов видеолекций кандидатов. Состав жюри включает руководителей исследовательских компаний, ученых, ректоров, деканов и преподавателей вузов, а также ведущих специалистов крупных компаний.

Лучших лекторов страны выбирали с сентября по декабрь этого года. Всего было зарегистрировано 2553 уникальные заявки из 80 регионов России, в конкурсе принимали участие жители 350 городов страны. Среди заявителей - кандидаты и доктора наук, журналисты, писатели, деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, профессиональные спортсмены, победители и финалисты конкурса "Лидеры России", а также лауреаты и амбассадоры проекта "Цифровой прорыв", лауреаты Премии Правительства РФ для молодых ученых. Более половины заявок поступили от молодых лекторов в возрасте от 18 до 35 лет. Самыми активными регионами-участниками заявочной кампании стали Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Красноярский край.

Участники соревновались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.

ТАСС выступает информационным партнером.