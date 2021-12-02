На Медногорском медно-серном комбинате готовится к запуску новое газоочистное оборудование

80-тонный конвертор №2 участка сократительной плавки и конвертирования медеплавильного цеха предназначен для переработки медного штейна, богатой массы и других медьсодержащих материалов с получением черновой меди. В пресс-службе уточнили, что плановый капремонт конвертера, предусматривающий полную замену футеровки из хромомагнезитового кирпича, ремонт корпуса, опорных роликов, замену бронеплит, защитных фартуков и обновление аспирационной системы, совмещен с завершением основных работ по монтажу газоочистной установки испарительного охлаждения с применением систем газо-импульсной и магнитно-импульсной очистки охлаждающих поверхностей.

ТАСС, 2 декабря. На Медногорском медно-серном комбинате ( ММСК ) ведется капитальный ремонт конвертера №2 с последующим подключением новой газоочистной установки испарительного охлаждения (УИО). Стоимость проекта составляет порядка 260 млн рублей, общий вес металлоконструкций - 400 тонн. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

"Данная газоочистная установка станет дополнением к действующей системе газоочистки, которая использовалась для охлаждения отходящих газов конвертеров №2 и №3. Эксплуатация одного охладителя газов для двух конвертеров исключала возможность их одновременной работы и ограничивала производительность конвертерного передела медеплавильного цеха", – приводятся в сообщении слова главного металлурга ООО "ММСК" Александра Кириченко.

Для повышения эффективности производства черновой меди инженеры ММСК предложили разделение системы утилизации технологических газов для конвертеров №2 и №3 за счет монтажа новой газоочистной установки испарительного охлаждения. На предприятии отмечают, что это позволит стабилизировать технологический процесс за счет одновременного нахождения под дутьем двух конвертеров при выводе из работы плавильного агрегата "Победа". "К монтажу установки испарительного охлаждения конвертора №2 специалисты ООО "Уралцветметремонт" приступили в апреле нынешнего года. Разработчиком проекта выступило АО "Уралмеханобр". Специалисты этой организации примут участие в пуско-наладочных работах после подключения УИО к конвертеру", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в течение 2021 года в главном цехе предприятия, где производится черновая медь, были выполнены ремонт двух шахтных печей, капитальный ремонт плавильного агрегата "Победа", двух конвертеров и коркодробилки. Кроме этого, в декабре завершатся монтажные работы по установке нового мостового крана №1 в медеплавильном цехе и козлового крана на участке брикетирования.

"Планомерная работа предприятия по соблюдения графика ремонтных работ, а также ввод в эксплуатацию газоочистной установки испарительного охлаждения конвертора №2 – это очередной пройденный шаг в реализации программы перспективного развития ООО "ММСК" до 2024 года, в которую включены модернизация технологического оборудования основных цехов и строительство новых производственных объектов. Среди них – вторая очередь кислородной станции, техническое перевооружение плавильного агрегата "Победа", узел выгрузки брикета, строительство склада шихтовых материалов, железнодорожного депо, и др. Все эти вложения направлены на стабильную работу нашего предприятия и его уверенное развитие", – цитируют в пресс-службе слова генерального директора ММСК Ильфата Исхакова.