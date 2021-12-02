Сборы "Ингосстраха" выросли на 15% за девять месяцев текущего года

ТАСС, 2 декабря. Сборы СПАО "Ингосстрах" за девять месяцев 2021 года составили 101,1 млрд рублей (рост на 15%). В частности, по операциям прямого страхования было получено 93,8 млрд рублей (рост на 17 %), по операциям входящего перестрахования - 7,3 млрд рублей (снижение на 7%).

Общий объем выплат СПАО "Ингосстрах" за девять месяцев 2021 года составил 43,3 млрд рублей, что на 15% выше объема выплат за девять месяцев 2020 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 40,2 млрд рублей (рост на 12%), по операциям входящего перестрахования - 3,1 млрд рублей (рост на 93%).

Инвестиционный доход СПАО "Ингосстрах" за девять месяцев 2021 года составил 6,2 млрд рублей, что на 33% ниже, чем за аналогичный период 2020 года. Прибыль после налогообложения компании за девять месяцев 2021 года составила 6,7 млрд рублей, что на 28% ниже, чем за девять месяцев 2020 года. Совокупный доход компании составил 5,1 млрд рублей, что на 43% ниже результата аналогичного периода прошлого года.

"Основной причиной снижения результата инвестиционной деятельности и совокупного дохода компании в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является отрицательная переоценка облигационного портфеля компании ввиду ужесточения монетарной политики Банка России и повышения процентных ставок в России. Ситуация отличается от 2020 года, когда Банк России снижал ключевую ставку, что способствовало положительной переоценке портфеля облигаций. Также на результат компании оказало влияние уменьшение дохода по операциям с иностранной валютой", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

Объем активов СПАО "Ингосстрах" составил 231,3 млрд рублей (прирост 16% относительно 31.12.2020). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, составили 112,2 млрд рублей (прирост 26% относительно 31.12.2020). Собственный капитал составил 92,9 млрд рублей (прирост 6% относительно 31.12.2020).

"За девять месяцев 2021 года мы серьезно нарастили объем премий благодаря дальнейшему совершенствованию нашей продуктовой линейки, повышению технологичности бизнеса и нашей ставке на клиентоцентричность, при которой улучшение всех бизнес-процессов происходит на основе пожеланий наших клиентов, находящих в центре всей системы. Мы продолжим активно развивать все направления бизнеса и сфокусируемся на росте клиентской базы", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.