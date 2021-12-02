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Дополнительная выручка Калининской АЭС составила 562 млн рублей в ноябре 2021 года

Доля выработанной АЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составляет более 80%
© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 2 декабря. В ноябре 2021 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,08 млрд кВт*ч электроэнергии, превысив показатель за аналогичный период прошлого года на 49,9 млн кВт*ч (1,65%).

"Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России перевыполнено на 4,4%. Дополнительная выручка составила 562 млн рублей", - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

За прошедший месяц в энергосистему страны отпущено более 2,9 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 49,9 млн кВт*ч (1,73%) больше, чем в ноябре 2020 года. Доля выработанной Калининской АЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составляет более 80%. Благодаря работе атомной станции за ноябрь текущего года были предотвращены выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 1 млн тонн.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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