"Звезда Театрала"-2021 завершила зрительское онлайн-голосование

ТАСС, 2 декабря. Дирекция премии "Звезда Театрала" закрыла зрительское онлайн-голосование в полночь 1 декабря, завершив финальный этап определения победителей этого года. Имена лауреатов будут обнародованы 6 декабря на торжественной церемонии в Театре Вахтангова.

В этом году жюри премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" (12+) стали десятки тысяч поклонников столичных и региональных театров – от Архангельска до Краснодара, от Владивостока и Барнаула до Калининграда и Севастополя. Менее активна была зарубежная аудитория, но это, по словам президента премии и главного редактора журнала "Театрал" Валерия Якова, объясняется "отсутствием масштабных гастрольных поездок российских театров по миру, и ограничением деятельности русских зарубежных театров (равно как и всех остальных учреждений культуры) в странах Европы и Америки из-за ковидной ситуации".

Дирекция премии отметила широкое внимание аудитории к любительским театрам, к социальным проектам и к новой номинации "Лучший арт-проект онлайн". В этих разделах, по словам дирекции, борьба шла практически до последних дней, и победителей определили минимальные проценты голосов.

Ранее оргкомитет премии объявил имена лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены". Ими стали Лия Ахеджакова, Нина Ургант, Алексей Бородин и Юрий Григорович.