"Россети Тюмень" направят 42 млн рублей на организацию удаленного контроля объектов в Югре

ТАСС, 2 декабря. "Россети Тюмень" построят на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 44 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Это позволит организовать удаленный контроль энергообъектов и обеспечить высокоскоростную передачу технологической информации между подстанциями, диспетчерским центром в Нягани, Центром управления сетями "Россети Тюмень" и Тюменским РДУ. На эти цели компания направит 42,5 млн рублей, сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью энергокомпании.

"В рамках реализации инвестиционного проекта компания "Россети Тюмень" смонтирует кабель ВОЛС на опорах высоковольтных линий электропередачи между подстанциями 110 кВ "Сергино" и "Заречная". В результате данный участок присоединится к высокоскоростной линии передачи данных, связывающей восемь подстанций на западе ХМАО-Югры. Цифровой канал на инфраструктуре ВОЛС позволит увеличить эффективность управления объектами, обеспечивающими электроснабжение территории Октябрьского, Березовского и Белоярского районов с населением более 60 тысяч человек. Комплекс энергоузлов также питает объекты добычи углеводородов компаний "Газпром" и "РИТЭК", - сказано в сообщении компании.

В управлении уточнили, что оптика, помимо самой высокой пропускной способности среди всех существующих средств связи, имеет другое существенное преимущество – несущая среда (кварцевое стекло) нечувствительна к электромагнитным полям. По оптике информацию можно передавать на большие расстояния без потерь и перебоев в работе, а срок эксплуатации волоконно-оптической сети составляет не менее 25 лет. "Россети Тюмень" планируют ввести новую линию связи в эксплуатацию уже в первом квартале 2022 года, сообщают в компании.

Перевод энергообъектов на "цифру" производится во всех регионах присутствия энергокомпании – ЯНАО, Югре и Тюменской области. "В перспективе "Россети Тюмень" планируют создать высокоскоростную сеть передачи данных кольцевой типологии между электросетевыми объектами всех девяти филиалов, создав "опорное транспортное кольцо". Это позволит повысить наблюдаемость электросетевой инфраструктуры, улучшить качество и надежность корпоративных каналов связи между филиалами и значительно снизит затраты на аренду услуг связи у сторонних операторов", - сказано в сообщении.