Премьерный показ фильма-сказки "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков" прошел в Москве

ТАСС, 2 декабря. Премьера детского музыкального фильма-сказки "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков" (0+) состоялась 1 декабря в Центральном доме кинематографистов. Картина создана в рамках Национальной премии детского патриотического творчества. Вместе с артистами в фильме снимались дети. "Это добрая новогодняя сказка, полная приключений и чудес. Вместе с героями юные зрители совершат волшебное зимнее путешествие и даже откроют тайну подарков", - поделился генеральный продюсер фильма Михаил Соколов.

В центре сюжета - правнучка Деда Мороза Снежина. Она совсем не похожа на свою маму Снегурочку. Озорная, нетерпеливая и любопытная Снежина считает дело своей семьи в Интернет-эпоху устаревшим. Нарушив из любопытства правила морозного терема, она случайно ломает механизм волшебной книги хроник Деда Мороза. В книгу заносятся все, кто получит подарки, наделяющие их владельца особыми качествами. Теперь их будущее под угрозой. Снежине предстоит открыть тайну подарков прадедушки, найти свое предназначение и исправить случившееся. А помогут ей в этом юный Механик и хранители книги.

"Отечественное детское кино известно своей добротой, искренностью, а кроме того прекрасной музыкой. Многие из нас росли на таких фильмах. Мне кажется, у нас получилось продолжить эти замечательные традиции", - отметил режиссер картины Алексей Есипов.

Главные детские роли исполнили юные вокалисты, артисты мюзиклов Арина Соколова (Снежина) и Арсений Слесарев (Механик). В роли Деда Мороза - актер Сергей Сидоренко, победитель конкурса "Лучший Дед Мороз Москвы". Роль Снегурочки исполнила актриса театра и кино Ирина Калинина. В фильме снимались артисты разных жанров: музыкант и композитор Григорий Гладков, актриса Анастасия Макеева, артист цирка Юрий Куклачев, художник Александр Шилов младший, баритон Александр Коренков и другие. "Я очень рад, что мне довелось стать частью доброго детского музыкального фильма, который мотивирует детей к творчеству. Петь, танцевать, рисовать, фантазировать – естественно для детей, это их мир. Замечательно, что фильм несет детям ценности через то, что им близко", - поделился композитор, музыкант, Заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков.

Композитор Екатерина Рогова-Конопельчева создала для главных героев картины композиции в стиле мюзикла. "Вместе с автором слов мы вдохновлялись сценарием, внутренним миром героев. Нашим юным вокалистом удалось не только справиться с непростым с вокальной точки зрения даже для взрослых материалом, но и отразить в нем характеры своих персонажей", - отметила Екатерина. Кроме того, песни к фильму исполнили популярные детские вокальные коллективы: "Домисолька", "Барбарики", "МультиКейс", "Мечта", "АльТ", "Музыкальная дорожка".

Для юных художников совместно с генеральным партнером фильма ТМ "Лео" проводился всероссийский конкурс иллюстраций "В сказку с Лео" - рисунки детей-победителей конкурса можно будет увидеть в фильме. Совместно с "Детским радио" был проведен конкурс на лучший слоган: девиз победителя "Пришло время чудес!" стал официальным слоганом фильма. А финалисты конкурса "Ярмарка новогодних идей Bondibon" получили приглашение на премьеру фильма и были награждены подарками.

На премьере побывали деятели искусства и культуры. Юные гости премьеры мастерили украшения на елку из наборов "Bondibon" и помогали шоколатье "Конфаэль" создавать шоколадные фигуры. Всем детям-гостям премьеры были вручены подарки от "Faberlic" и наборы для творчества "Лео" из рук Деда Мороза.

16 декабря кинокомпания "Синемаус Студио" выпускает фильм в российский прокат. Позднее фильм выйдет на видеосервисе START.