БПИФ "Халяльные инвестиции" Сбер Управление Активами получил высокий ESG-рейтинг

ТАСС, 3 декабря. Биржевому паевому инвестиционному фонду (БПИФ) "Халяльные инвестиции" под управлением Сбер Управление Активами Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) была присвоена высокая оценка - ESG-5 категории ESG-C. Данная оценка свидетельствует о высоком уровне внимания Сбер Управление Активами к вопросам экологии, социальной ответственности и управления.

Компоненты оценки состоят из нескольких блоков и оценивают работу компании по следующим направлениям: экология (ESG-E), социальная ответственность (ESG-S), корпоративное управление (ESG-G).

Оценка в части E (экология) обусловлена структурой фонда, который инвестирует средства в акции компаний нефтегазового, электроэнергетического, горнодобывающего и металлургического секторов, сектора цифровых услуг и потребительского сектора.

Оценка в части S (социальная ответственность) определяется уровнем управления социальными рисками и высокими стандартами в области социальной ответственности бизнеса проанализированных компаний. Все рассмотренные компании из состава фонда являются крупнейшими и ответственными работодателями в регионах своего присутствия и вносят значительный вклад в развитие местных сообществ, а также внедряют практики устойчивого развития и социальной ответственности в свою систему управления.

Оценка в части G (корпоративное управление) определяется по управляющей компании АО "Сбер Управление Активами" и обусловлена высокими стандартами корпоративного управления, высоким уровнем интеграции ESG-принципов в управленческие практики и высокой репутацией бренда. Экспертами АКРА было отмечено, что Сбер Управление Активами использует системный подход к интеграции ESG-факторов и аспектов устойчивого развития во всех сферах деятельности и характеризуется высоким качеством корпоративного управления.

Генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев сообщил: "Тематика ESG пока только набирает обороты в России, но с уверенностью можно говорить о том, что через некоторое время это будет один из доминирующих трендов не только на фондовых рынках, но и в более широком понимании. Поэтому для нас важно быть пионерами в продвижении ESG-подходов на российском рынке. Мы стремимся к тому, чтобы интегрировать ESG-факторы в нашу продуктовую линейку".

ESG-оценка присвоена на основании данных, предоставленных АО "Сбер Управление Активами", информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.