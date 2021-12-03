Ассоциация "Форум Доноров" представила лидеров корпоративной благотворительности в России

ТАСС, 3 декабря. Объявлены итоги крупнейшего проекта в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в России, подготовленного ассоциацией "Форум Доноров" при поддержке Совета Федерации, Минобрнауки, Минкультуры, Минэкономразвития и других партнеров. Проект "Лидеры корпоративной благотворительности", по традиции, включил в себя два блока: рейтинг компаний по так называемому уровню зрелости в социальной сфере по методологии EY и конкурс соцпрограмм.

Высшую категорию рейтинга A+ получили ресурсные компании "Газпром нефть", "Металлоинвест", "Норникель", "Русал", СИБУР, а также МТС, которая стала единственным лидером из секторов IT и Telecom. Компания также получила первое место за туристические гиды в конкурсной номинации "Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса", партнером которой выступил РСПП. МТС создает бесплатные мобильные аудиоэкскурсии по городам и нацпаркам страны в рамках своих федеральных программ "Городские легенды" и "Место силы", привлекая к разработке городских активистов, краеведов, историков, журналистов и жителей регионов.

В этом году на участие в конкурсе подано рекордное количество заявок - 101, а на попадание в рейтинг претендовали 66 компаний. Аналитики изучили их социальную деятельность по множеству критериев: задачам в сфере благотворительности, механике процессов, приверженности Целям устойчивого развития ООН, взаимодействию с заинтересованными сторонами, информированию о корпоративных проектах, подходам к улучшению социального климата в регионах присутствия и многим другим.

Полные результаты проекта "Лидеры корпоративной благотворительности" опубликованы на сайте "Форума Доноров"