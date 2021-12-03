Стали известны победители конкурса MIXX Russia Awards 2021

ТАСС, 3 декабря. Итоги индустриального конкурса подведены на торжественном вечере, посвященном юбилею IAB Russia (16+) 2 декабря. Всего на конкурс было подано 260 проектов, из которых 84 получили призовые награды в одной или нескольких номинациях, среди них: 16 — золотых, 24 — серебряных, 41 — бронзовые, а также были определены 3 Гран-при конкурса. Список победителей MIXX RUSSIA AWARDS 2021 можно увидеть на сайте конкурса.

"В этом году конкурс получил рекордное количество заявок - 260. Для нас, как организаторов, это говорит о росте доверия и интереса индустрии к нашей Ассоциации и MIXX Russia Awards. Мы открыты к диалогу с рынком и стараемся развивать конкурс за счет внедрения востребованных номинаций, учитывая направления роста digital и запросы экспертов. Хочется отметить работу жюри, потому что судьи продемонстрировали высокий профессиональный уровень, личную вовлеченность и позитивное отношение к процессу, несмотря на режим работы в видеоконференции. Я рад, что несмотря на ковидную реальность, награды вручены в офлайн-формате и многие коллеги смогли лично встретиться и поделиться эмоциями. Мы продолжим работать над конкурсом MIXX Russia Awards таким образом, чтобы он стал ключевым ориентиром для рынка с точки зрения обучения эффективным инструментам и поиска надежных партнеров", - Борис Омельницкий, президент IAB Russia и жюри MIXX Russia Award

В оценке конкурсных работ приняли участие 50 специалистов в сфере цифровых коммуникаций. Экспертизу формируют представители правления IAB Russia, а также рекламных групп и независимых агентств, рекламодателей, медиаплощадок и селлеров, измерителей, технологических компаний, web- и продакшн-студий.

Конкурсный сезон прошел в шестой раз. В этом году нововведением на конкурсе стала интеграция дополнительной группы категорий, направленная на поиск новых рекламных технологий.

"Категория номинаций AdTech в этом году введена в программу конкурса впервые. Мы очень рады тому, что в рамках этой совершенно новой дисциплины получили достаточно большое число заявок - жюри оценивало 25 работ, поданных как в проектные и корпоративные, так и в персональные номинации. Уровень работ оказался достаточно высоким - половина работ поданных в различные номинации категории AdTech прошли в шорт-лист, а также одна работа получила Гран-при конкурса, чему мы очень рады, так как это говорит о прекрасном уровне экспертизы индустрии в этой пока еще молодой области деятельности. Мы благодарим всех участников конкурса, поздравляем победителей с заслуженной наградой, а также готовы декларировать, что в следующем году будем расширять количество блоков номинаций в рамках AdTech и стимулировать индустриальное развитие лидеров этой отрасли", - сказал Сергей Ефимов, председатель группы категорий AdTech, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group.

MIXX Russia Awards утвержден в 2015 году ведущей индустриальной digital-ассоциацией IAB Russia по лицензии IAB Global в соответствии с международными стандартами в области интерактивной рекламы. С 2018 года MIXX Russia Awards входит в состав фестивалей и конкурсов АКАР, учитывающихся при подсчете Рейтинга в сегменте Digital. Как отмечают организаторы, участие в MIXX Russia Awards — это уникальный опыт и возможность заявить о себе в индустриальном сообществе экспертов IAB Russia.

Также, как заметили организаторы, MIXX Russia Awards признает и отмечает эффективные практики в сфере digital на основе общемировых трендов. Лучшие участники проекта получают возможность представить свои кейсы на международном конкурсе MIXX Europe Awards, где в качестве жюри выступают digital-эксперты из ведущих стран мира.

Официальный сайт: https://mixxrussia.ru/

Организаторы: IAB Russia, АКАР, ЦРБК

Стратегический партнер: холдинг "Газпром-медиа"

Маркетинговый партнер: СберМаркетинг

Официальный партнер: Instagram

Mobile-партнер: Hyper AdTech

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Digital-партнер: VK Group

Генеральный индустриальный партнер: Sostav.ru

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Информационные и отраслевые партнеры: МИР 24, Ассоциация ARDA, Digital Report, GlobalCIO, it-world.ru, Look VR, ICT-online.ru, ICT2Go, OOH Mag и др.

Возрастная категория 16+