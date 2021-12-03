"Уральские локомотивы" запатентовали уникальное изобретение для электровозов

ТАСС, 3 декабря. Завод "Уральские локомотивы" запатентовал уникальную разработку для максимальной эффективности силы тяги электровозов. Как рассказали в пятницу в пресс-службе уральского машиностроительного предприятия, локомотивы, выпускаемые заводом, могут сегодня водить составы, вес которых составляет 12 тысяч тонн. Разработанный блок управления проскальзыванием колесных пар позволяет контролировать силу тяги и с заданной скоростью перевозить большегрузные составы. У блока управления проскальзыванием сегодня нет аналогов отечественного и зарубежного производства, это первый опыт интеллектуального управления силой тяги электровоза с функцией самообучения, отмечают на предприятии.

"Основная цель научных исследований и поисков, которые ведутся на заводе в области грузового подвижного состава — улучшение реализации силы тяги. Одним из таких методов является регулирование полезного проскальзывания колеса. Мы разработали уникальный блок, который обеспечивает отслеживание каждого колеса в секции и оптимизирует задание по реализации крутящего момента на основе проскальзывания", - пояснил первый заместитель генерального директора по технической политике Виталий Брексон.

В пресс-службе добавили, что специалисты предприятия работали над проектом почти два года. Для управления проскальзыванием необходимо как специальное устройство, так и программный комплекс, взаимосвязанный с системой управления локомотивом.

"Опытный образец разработки был изготовлен и успешно прошел испытания осенью 2021 года. Также была написана и протестирована программа управления, которая по определенным алгоритмам способна самостоятельно анализировать информацию о проскальзывании с каждого колеса, управлять силой тяги на конкретном элементе, а также при необходимости перераспределять силу тяги между колесами. Накапливая данные по каждому колесу, система будет осуществлять предиктивную диагностику скорости вращения колеса для достижения максимальной эффективности", - сказано в сообщении.

Блок управления проскальзыванием впервые будет применен на новом электровозе постоянного тока 2ЭС8, опытный образец которого будет собран на "Уральских локомотивах" до конца текущего года. В дальнейшем оборудование будет устанавливаться на всю грузовую продукцию, выпускаемую заводом, рассказали на предприятии.

О предприятии

"Уральские локомотивы" специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия – выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.