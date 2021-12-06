VI Всероссийский форум PR директоров пройдет в Москве в феврале 2022 года

ТАСС, 6 декабря. VI Всероссийский PR+ FORUM 2022 (18+) пройдет с 9 по 11 февраля следующего года в Москве. Участники обсудят, насколько профессионалы по связям с общественностью смогли адаптироваться под современные условия, какие технологии им в этом помогли. А также какие форматы коммуникаций с аудиторией оказались наиболее эффективны и как меняется сам PR в реальности 2022.

В программе PR+ FORUM 2022:

Изменение классических каналов коммуникации за время пандемии. Чему они уступили место?

Performance PR: как маркетинговый инструмент помогает измерять и повышать эффективность?

Разбор оптимальных таргетов и эффективных инструментов при работе с блогерами

Онлайн-мероприятия в условиях пандемии: как правильно реализовать, какие инструменты использовать?

Внутреннее выгорание сотрудников. Как функция PR помогает работать с этим?

ESG новый формат или переупаковка КСО?

Как PR должен реагировать на кризисы текущей реальности в нашей стране и мире? И должен ли?

Алгоритмы работы в TikTok: как формируются, как достичь высоких результатов?

NEW! Специальный день 9 февраля: PR в сфере В2B

И еще более 30 тем!

Среди спикеров форума:

Ирэн Шкаровская, Начальник управления стратегических коммуникаций, БАНК ХОУМ КРЕДИТ

Юлия Тихонравова, Руководитель группы по связям с общественностью, HYUNDAI MOTOR CIS

Александра Перцева, Head of PR, classified индустрия СБЕРА, сервис РАБОТА.РУ

Валерий Левченко, Руководитель пресс-службы, IBM В РОССИИ И СНГ

Юлия Весенёва, Руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью «Янссен», подразделения фармацевтических товаров ДЖОНСОН & ДЖОНСОН, Россия, Украина и СНГ

Елена Дианова, Директор по связям с общественностью, ABBVIE в России, Украине и СНГ

Илья Житомирский, Директор по общественным связям и коммуникациям ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ и ГРУППЫ СИНАРА

Ирина Агаркова, Директор департамента стратегических коммуникаций Блок по развитию экосистемы и маркетингу, МТС

Михаил Бочаров, Главный редактор собственных медиа, ESET

Анна Дубик, Пресс-секретарь, Руководитель группы по связям с общественностью, СОВКОМФЛОТ

Специальный день: PR В СФЕРЕ В2B

9 февраля пройдет специальный день форума PR+ 2022, посвященный исключительно опыту B2B компаний. Участники разберут конкретные кейсы и их эффективность, оценят актуальность digital-инструментов для современного PR в B2B и обсудят специфические PR задачи и подходы, существующие в этой сфере.

Льготная регистрация открыта до 30 декабря. Для владельцев клубных карт InterForum и на участие групп от 3 человек предусмотрены скидки.

Оргкомитет форума:

Степан Павлов

E-mail: info@interforums.ru

Телефон: +7 (495) 125-04-12

Программа форума

Возрастная категория 18+