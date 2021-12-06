На EXPO 2020 Dubai представили образовательную программу Status Priority

ТАСС, 6 декабря. На Национальном дне России на выставке EXPO 2020 (12+) в Дубае презентовали образовательную программу Status Priority. Ее цель – профессиональное и личностное развитие лидеров, практическая реализация идеологии lifelong learning и самосовершенствования.

"Работая с сотнями стартапов, мы выявили простую закономерность – шанс на успех гораздо выше у тех проектов, где есть сильный лидер. Поэтому мы создали Status Priority – программу развития и личностного роста для основателей и управленцев инновационных проектов", - говорит Марианна Скраган, основатель и CEO Business Priority. По ее словам, в рамках обучения участники получают конкретный, ценный и подходящий именно для них результат, соответствующий личным, бизнес- и макроцелям. Формат Status Priority – это наставничество со стороны авторитетных менторов, деловые игры и присутствие на конгрессных площадках высшего уровня, сообщает Скраган.

Status Priority реализуется на базе проекта Business Priority - платформе роста инновационного бизнеса, созданной на базе Фонда Росконгресс. Business Priority выявляет и позиционирует российские стартапы так, чтобы они стали привлекательными для рынка, крупных компаний, институтов развития и власти, выходили на экспорт и зарубежные рынки, отбирает и создает необходимые элементы инфраструктуры для качественного развития инновационных стартапов. В портфеле Business Priority проекты из FoodTech, AgroTech, PetTech и других отраслей.

Как отмечают эксперты проекта, его уникальный подход основан на разработке стратегии роста не только самого продукта, но и основателя и ключевых членов команды, они – личности, которые меняют мир к лучшему.

"Растет Лидер – растет и его компания. Мы убеждены, что открытие новых профессиональных, социальных, личностных возможностей для талантливых и амбициозных людей – ключ к последующему успешному росту стартапа", – отмечают эксперты Business Priority Мария Марьясова и Эльвира Вильховая, которые презентовали проект на EXPO.

Познакомиться с возможностями, предоставляемыми Business Priority и образовательной программой Status Priority, можно будет на специальных мероприятиях Петербургского международного экономического форума – 2022. Подробнее – на сайте платформы.

Про Фонд Росконгресс

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тыс. экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.

Официальные Telegram-каналы Фонда: на русском, на английском, на испанском языках. Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.