Робота для точной обработки больших деталей и его опору запатентовали в ЮУрГУ

​​​​​ТАСС, 6 декабря. Типовые манипуляционные роботы имеют намного меньшую жесткость, чем аналогичные по размерам, но более дорогие металлорежущие станки. Из-за низкой жесткости роботов при работе возникают повышенные вибрации и, как результат, точность механообработки понижается.

Решением этой проблемы занялась аспирантка Южно-Уральского государственного университета Екатерина Щурова: предложила модернизировать существующие манипуляционные роботы, установив на их звенья дополнительную опору.

"Решение оказалось на поверхности. Любой человек, когда, например, расписывается на бумаге, не держит руку на весу, как художник, а опирается на запястье. В нашем решении "запястьем" стала дополнительная опора. Теперь все звенья робота этой опорой разделены на две группы. Первая - из длинных звеньев, будет выполнять функцию переноса такой опоры и остальных звеньев к месту обработки. В этом месте опора электромагнитом крепится на стальной заготовке или дополнительной плите. Вторая - это звенья обработки, они будут опираться на новую опору и выполнять точное резание", - рассказала Екатерина Щурова.

Патент на манипуляционного промышленного робота (RU 2718025) получен Екатериной Щуровой и ее научным руководителем, доктором технических наук Петром Мазеиным, также аспирантка получила патент на опорное устройство для такого робота (RU 2756901).

Благодаря предложенному решению для обеспечения точной обработки теперь не нужно проектировать и изготавливать специальные переносные мини-станки для роботов или пытаться адаптивно "на лету" модифицировать управляющие программы.

Модернизированный робот будет дешевле крупногабаритных станков и сможет дотянуться до любого участка заготовки и выполнить его точную обработку. Появится возможность точно просверлить или профрезеровать крупногабаритные заготовки, например, изготовить детали фюзеляжей самолетов.

Кроме того, запатентованный манипуляционный робот с опорой может использоваться в одном из основных проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня - в изготовлении новой космической ракеты.

Южно-Уральский государственный университет - это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Университет выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).