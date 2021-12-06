В Дубае в рамках "Экспо-2020" состоялся "Форум России: определяя будущее"

​​​​​ТАСС, 6 декабря. В рамках Национального дня Российской Федерации на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" (12+) 3-4 декабря 2021 года состоялся "Форум России: определяя будущее". Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Фонда Росконгресс.

Основным акцентом деловой программы стал широкий круг вопросов российско-арабского сотрудничества в области экономики и инвестиций, в программу были включены презентации лучших российских инвестиционных проектов, а также презентация Российской промышленной зоны в Арабской Республике Египет.

"Площадка "Экспо-2020" объединяет представителей международных компаний, которые заинтересованы в развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами. Деловые мероприятия являются важным инструментом построения такого взаимодействия. Мы рассчитываем на дальнейшее активное взаимодействие в целях укрепления сотрудничества между деловыми сообществами России и Арабских стран. Уверен, что именно такие механизмы поддержки способствуют максимально эффективному диалогу" - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Деловую программу мероприятия открыла сессия "Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий". Участники встречи обсудили, какими качествами должны обладать креаторы, чтобы превратить креативную задумку в экономически успешный проект, какие новые возможности предоставляет креативная индустрия инвесторам, а также как креативная экономика может объединять страны и народы и служить целям устойчивого развития, а также обсудили создание универсального информационного хаба для экспортных, импортных и инвестиционных проектов. В экспертной дискуссии приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова; глобальный креативный директор BY-WORLD Вячеслав Аветисян; заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина; генеральный директор национального бренда "Сделано в России" Михаил Садченков и другие.

Россия обладает колоссальным человеческим, креативным и ресурсным потенциалом, который позволяет рассчитывать на лидерские позиции в экономике будущего, основой которой может стать международное сотрудничество и кооперация. Какими будут мировая и российская экономики будущего, обсудили эксперты в ходе пленарного заседания "Форум России: определяя будущее". В сессии приняли участие Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров; Государственный Министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Его Превосходительство Тани бин Ахмед Аль Зайуди; президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф; председатель группы, главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем; генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев; мэр Москвы Сергей Собянин; генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

В рамках Форума инвестиционная платформа Фонда Росконгресс Фонд "РК-Инвестиции" представил свою цифровую платформу Investinregions.ru. Проект реализуется совместно с Фондом Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Платформа является уникальным цифровым пространством, объединяющим инвесторов и инициаторов проектов по всей России. В рамках презентации был рассмотрен основной функционал портала, преимущества для инвесторов и сервисы Фонда Росконгресс по сопровождению и поддержке международных инвестиций на территории России.

Отдельным вектором обсуждений стало развитие современной медицинской науки и высоких технологий в области здравоохранения - "Будущее медицины: человеческий мозг и цифровой разум в основе научных открытий". В экспертной дискуссии приняли участие руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и другие.

В презентации Российской промышленной зоны в Арабской Республике Египет приняли участие представители Минпромторга, ВЭБ.РФ, крупного и среднего бизнеса. Эксперты рассказали о возможностях, которые предоставит РПЗ для выхода российских компаний на Ближний Восток и в Африку.

Также в рамках деловой программы "Форума России: определяя будущее" состоялись сессии "Экспорт российских технологий. Российские технологические компании в мировом технологическом ландшафте", "Энергетика нового времени: глобальные тенденции, вызовы и возможности", "Города-2030. Прогресс человечества" и другие.

Напомним: в этом году лейтмотив павильона России - "творческий разум: определяя будущее", ведь доля креативной среды в экономике крупных городов России сопоставима с европейскими мегаполисами. В павильоне России на "Экспо-2020" в Дубае рассказывают о научных и культурных достижениях прошлых эпох и демонстрируют, как творческий разум может создавать будущее на благо человечества, знакомя посетителей выставки с последними достижениями российского креатива.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тыс. экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.

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