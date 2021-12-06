"Ингосстрах" разработал страховку для юридических компаний и адвокатов

ТАСС, 6 декабря. "Ингосстрах" разработал программу страхования для адвокатов и компаний, предоставляющих юридические услуги. Страховка защищает их профессиональную ответственность при работе с клиентами и минимизирует возможные потери.

Как отмечают в компании, страховой полис поможет компаниям сократить возможные расходы при возникновении непредвиденной ситуации. "Ингосстрах" предлагает страхование для юридических компаний и адвокатов и гарантирует страховую защиту по таким рискам, как причинение вреда имущественным интересам третьих лиц в результате неправильного толкования законодательства, ошибок при представлении юридических консультаций, а также при составлении правовых документов и неизвещении клиента о последствиях совершаемых юридических действий.

В сумму страхового возмещения включаются расходы, которые клиент, чье право было нарушено, должен будет выплатить для восстановления нарушенного права, необходимые расходы, которые были потрачены для выяснения обстоятельств и причин наступления страхового случая и для уменьшения ущерба, а также расходы на защиту компании, предоставляющей юридические услуги, при ведении дел в судебных органах, включая расходы на экспертов и адвокатов.

"Юридические компании несут большую ответственность перед клиентами, так как цена их ошибки слишком высока и может привести к значимым финансовым потерям у их клиентов. Именно поэтому "Ингосстрах" разработал и уже много лет предлагает полисы страхования профессиональной ответственности юридических компаний. Такая страховка поможет компаниям возместить финансовые потери при страховом случае, в том числе, и расходы на судебное разбирательство. Мы хотим, чтобы наши клиенты уверенно занимались юридической деятельностью, а не волноваться о возможных упущениях или ошибках им поможет страховой полис", - отметил начальник управления страхования ответственности компании "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин.

Он также отметил, что страхование профессиональной ответственности для юридических компаний и адвокатов позволит уверенно выполнять свою профессиональную деятельность и уберечь бюджет фирмы от возможных угроз. Подробнее о страховании профессиональной ответственности юридических компаний и адвокатов можно узнать на сайте.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.