Форум "Безопасность и охрана труда - 2021" открывается 7 декабря

ТАСС, 6 декабря. Одной из главных тем деловой повестки форума "Безопасность и охрана труда - 2021" (БИОТ-2021) (18+), который открывается 7 декабря в столичном Экспоцентре, станут грядущие изменения в российском трудовом законодательства, регулирующие отношения работников и работодателей в сфере охраны труда.

На открытии форума выступит заместитель председателя Правительства по социальной политике, труду, здравоохранению и пенсионному обеспечению Татьяна Голикова.

Также в работе БИОТ-2021 примут участие представители министерств и ведомств, топ-менеджеры крупнейших предприятий отечественной промышленности, ведущих мировых компаний - производителей средств индивидуальной защиты, российские и зарубежные эксперты в области СИЗ и охраны труда.

Участники деловой программы подробно обсудят введение новых правил по охране труда и единых типовых норм при подборе средств индивидуальной защиты, цифровизацию систем промышленной безопасности, внедрение стандартов ESG и многое другое.

Всего в рамках деловой программы БИОТ-2021 пройдет более 100 различных мероприятий: конференции, семинары, круглые столы, форсайт и питчинг-сессии, конкурс Научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Также будут подведены итоги и награждены победители Всероссийской олимпиады для специалистов по охране труда-2021.

БИОТ является крупнейшей в России и Восточной Европе выставкой в области безопасности труда и производства средств индивидуальной защиты. Свою продукцию здесь представят более 300 российских и зарубежных экспонентов.

Организаторами БИОТ традиционно выступают Министерство труда и социальной защиты РФ и Ассоциация "СИЗ".

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных требований Роспотребназора и московского правительства, действующих с целью нераспространения вирусной инфекции COVID-19.

Возрастная категория мероприятия 18+