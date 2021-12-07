Международная премия Eventiada IPRA GWA подвела коммуникационные итоги 2021 года

ТАСС, 7 декабря. Международная премия Eventiada IPRA GWA определила победителей и подвела итоги 2021 года. Наиболее популярными в этом году стали номинации, посвященные ESG, Целям Устойчивого Развития ООН, социальным и общественным проектам, серьезная конкуренция организаторами премии была отмечена в корпоративных и маркетинговых блоках. В этом году также наблюдался резкий рост HR-проектов и кампаний, нацеленных на работу с персоналом и потенциальными сотрудниками.

Лауреаты Eventiada IPRA GWA опубликованы 7 декабря ведущими деловыми изданиями Европы, в том числе в России - в газете "Коммерсантъ". В некоторых номинациях международное жюри выбрало двух со-победителей. Со списком победителей премии можно ознакомиться по ссылке.

"Главный тренд этого года – поиск новых точек эффективного диалога бизнеса и государства с обществом. С обществом во всех его проявлениях, в том числе с гражданами, потребителями, общественными организациями, региональными сообществами и сотрудниками. В 2021 году успешные примеры этого диалога строились вокруг таких точек соприкосновения бизнеса и государства с обществом, как устойчивое развитие, ESG и другие социальные платформы. Следующий, 2022 год станет временем создания уже новых платформ такого диалога и новых точек взаимодействия. Внимательно следя за тенденциями, как в России, так и в других странах по всему миру, можно увидеть динамику развития. В этом процессе огромную роль играют визионеры, которые сегодня создают эффективные стратегии и могут предчувствовать, какими станут вызовы завтрашнего дня. Сегодня мы чествуем таких визионеров и лучшие практики уходящего года. В этих практиках, как и в новом возникающем сегодня мире, в фокусе находятся люди – потребители, сотрудники, жители стран и регионов и общество в целом", - отметил Алексей Сафронов, президент премии Eventiada IPRA GWA, президент Elefante Porter Novelli (коммуникационная группа "Орта").

В этом году международное жюри Eventiada IPRA GWA, состоящее из представителей 35 национальных бизнес-ассоциаций из 17 стран мира, оценивало лучшие практики из 15 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Хорватии и Эстонии. Среди участников – как крупнейшие международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, федеральные и региональные государственные органы, так и креативная молодежь.

"В этом году на премию были поданы заявки из рекордного числа стран – 15. Регион присутствия наших участников охватывает 12 часовых поясов. Количество заявок в этом году выросло на 20%. Это показывает растущий интерес к международному признанию в области построения репутации и коммуникаций. Премия отмечает лучшие практики не только в разных странах и регионах, но и у разных поколений, чествуя, помимо работ признанных лидеров и профессионалов коммуникаций, действительно творческие и потрясающие кампании передовой молодежи, студентов и даже школьников. Очень интересно, как отличаются в разных странах и у разных поколений подходы к воплощению идей и как формируются уникальные тренды. Поздравляем всех победителей и финалистов! Мы очень рады объединять стратегическое видение, креатив и инновации, которые работают на результат", - сказала Елена Фадеева, председатель Попечительского совета Eventiada IPRA GWA, Президент FleishmanHillard Vanguard.

Список победителей одной из крупнейших в Восточной Европе, России, СНГ и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA (16+) публикуется в 11-й раз. Премия - региональный партнер глобального конкурса IPRA Golden World Awards, который проводится Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН. С 2020 Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН, а с 2021 года премия также отмечает лучшие проекты в области ESG, самые успешные региональные кампании, и награждает визионеров в регионе.

Eventiada IPRA GWA проводится с 2011 года коммуникационной группой "Орта", IPRA, Ассоциацией менеджеров, философским факультетом МГУ при поддержке APRA (Азербайджан), APRA (Армения), АККК (Беларусь), Бакинская Школы PR, BAPRA (Болгария), BPRA (Болгария), HUOJ (Хорватия), EPRA (Эстония), IPR (Беларусь), НАСО (Казахстан), MTL (Финляндия), MPRSZ (Венгрия), LASAP (Латвия), PRSS (Словения), PSPR (Польша), ARRP (Румыния), DSOJ (Сербия), IDA (Турция), TUHID (Турция). В России премию поддерживают Министерство здравоохранения РФ, РАЭК, АКАР, АКМР, АКОС, РАСО, РАОС, PRCA Russia, ARDA, RBEN, АБКР, РАМУ, Ассоциация молодежных правительств РФ (АМП) и IAB Russia. Информационными партнерами премии в России выступают Коммерсантъ, МИА "Россия сегодня", ИД "Комсомольская правда" и Sostav.ru.

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