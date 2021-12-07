В Смоленске прошел творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Юрия Никулина

ТАСС, 7 декабря. 4 декабря в Смоленском государственном академическом драматическом театре имени А.С. Грибоедова прошел творческий вечер "Юрию Никулину 100 лет!" (0+).

Организаторы вечера - Региональный общественный благотворительный фонд помощи артистам Цирка "Цирк и милосердие" и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

Ведущий вечера - заслуженный артист России Денис Юченков. Опираясь на автобиографичную книгу Юрия Никулина "Почти серьезно", он провел зрителя по линии судьбы великого артиста, высвечивая ее яркие моменты: комичные и радостные воспоминания детства, годы войны, творческая работа в Цирке на Цветном бульваре, в котором Юрий Никулин проработал 50 лет.

Выступления артистов и кадры фильмов с участием Юрия Никулина были интегрированы в это повествование как яркие иллюстрации. В вечере приняли участие Московский театр людей и кукол "Чудаки", Московский театр песни "Яр", Народный артист России Олег Митяев, юморист и рассказчик анекдотов Игорь Маменко. Яркие цирковые номера показали артисты Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре.

Некоторые выступающие артисты были лично знакомы с Юрием Владимировичем, принимали участие в его творческих проектах. Они делились со зрителем своими воспоминаниями, пересказами искрометных шуток Мастера, рассказами о его отзывчивости и добрых делах. Девизом вечера была фраза Юрия Владимировича "Мое любимое занятие - жить!".

Вечер посетили: исполняющий обязанности заместителя Губернатора Смоленской области Макаренкова Виктория Николаевна, начальник Департамента культуры Смоленской области Ивушин Михаил Юрьевич, заместитель Главы Администрации Демидовского района Татьяна Николаевна Крапивина, начальник отдела по информационной политике Администрации Демидовского района Елена Дмитриевна Ильинская, начальник отдела культуры Администрации Демидовского района Оксана Александровна Никуленкова и другие.

Президента Фонда Юрия Никулина "Цирк и милосердие" Максима Юрьевича Никулина, сына артиста, представителей Фонда и журналистов встретил Глава Администрации муниципального образования "Демидовский район" Александр Федорович Семенов. Встреча началась возле памятника Юрию Никулину в Демидове, где к памятнику артиста были возложены цветы.

Гости посетили экспозицию музея, посвященную Юрию Никулину, его детству, юности, фронтовым годам, его яркому творчеству. В ходе встречи Максим Юрьевич обещал передать музею два документальных фильма об отце, снятых уже после ухода артиста, построенных на аудио, видео и фотоматериалах из семейного архива Никулиных.

Когда один из журналистов спросил Максима Юрьевича, какую профессию хотел бы для вас отец, он ответил: "Для него это было неважно. Он хотел, чтобы я был ЧЕЛОВЕКОМ".