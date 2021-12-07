Проект преподавания бисероплетения на ненецком языке получит грант на форуме в Салехарде

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа получит грант на развитие своего проекта по преподаванию бисероплетения. Она планирует записывать уроки на языке коренного малочисленного народа Севера - ненецком. Об этом участница форума "Российский Север" в Салехарде Олеся Русакова сообщила в ходе презентации успешных практик участников форума.

"Основной целью проекта является создание мастер-классов на северную тематику, онлайн-формат позволит использовать материалы в школах, колледжах, центрах национальных культур. Рассматриваю вариант записи мастер-классов на родном языке - ненецком, лесном диалекте", - сказала Русакова. В рамках форума ненка получит грант в 150 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, Русаковой поступает много сообщений от мастериц и детей округа, также ей пишут из Ненецкого автономного округа, Мурманской области, Республики Коми. Обращающиеся интересуются, как создаются северные украшения из бисера, как подобрать материалы, самостоятельно создать схему и много другое.

Часть из представленных на презентации проектов уже получили поддержку, в том числе от Росмолодежи.

"Сегодня были представлены как уже действующие проекты, например, проект кукол, которые говорят на родных языках. Так и проекты, которые еще находятся в стадии разработки, проекты очень разные. Мы считаем, что важно, когда молодежь собирается, и кто-то может поделиться наработками и идеями, либо вдохновятся, предложат свои решения", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр Ильченко.

Ожидается, что в рамках форума грантовую поддержку получат восемь проектов. Три из них представлены ямальцами.

Седьмой форум "Российский Север" (12+) в Салехарде проходит впервые, он продлится до 9 декабря. В форуме принимают участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - ямальцы. Работа форума организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.