В Москве открылась выставка и деловой форум "Безопасность и охрана труда – 2021"

ТАСС, 7 декабря. 25-я юбилейная выставка и деловой форум "Безопасность и охрана труда – 2021" (БИОТ) (18+) открылись 7 декабря в столичном Экспоцентре. С видео-приветствием к участникам и гостям обратилась заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

"Правительство уделяет приоритетное внимания вопросам сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности", - отметила вице-премьер. "В 2021 году произошли особо значимые события для сферы охраны труда. Были внесены изменения в Трудовой кодекс, которые заложили основу стратегии охраны труда - это управление профессиональными рисками, что выступает базой для формирования структуры государственной политики в этой сфере", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Первая пленарная сессия форума БИОТ была посвящена изменениям в российском трудовом законодательстве, регулирующим отношения работников и работодателей в сфере охраны труда.

Во время своего выступления на сессии, глава Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков отметил, что Роструд уделяет особое внимание профилактической работе среди работодателей, помогая им избежать нарушений. Так, по его словам, одним из инструментов помощи предприятиям стал, действующий на сайте "Онлайнинспекция.рф", сервис "Электронный инспектор", который фактически является симулятором проверки для работодателей. С его помощью они могут самостоятельно проверить свой бизнес на предмет возможных нарушений, в том числе условий охраны труда. "С начала работы сервиса было осуществлено 970 тысяч самопроверок. Устранив выявленные системой нарушения, работодатели смогли оградить себя от штрафов на сумму более 18 млрд рублей", - рассказал глава Роструда.

БИОТ - 2021 продолжит свою работу до 10 декабря. В рамках его деловой программы пройдет более 100 различных мероприятий: конференции, семинары, круглые столы, форсайт и питчинг-сессии, конкурс Научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Также будут подведены итоги и награждены победители Всероссийской олимпиады для специалистов по охране труда-2021.

БИОТ является крупнейшей в России и Восточной Европе выставкой в области безопасности труда и производства средств индивидуальной защиты. Свою продукцию на выставке представят более 230 российских и зарубежных экспонентов.

Организаторами БИОТ традиционно выступают Министерство труда и социальной защиты РФ и Ассоциация СИЗ.

Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарных требований Роспотребназора и московского правительства, действующих с целью нераспространения вирусной инфекции COVID-19, сообщили организаторы.

Возрастная категория мероприятия 18+.