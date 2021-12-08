Более 150 тыс. единиц вторсырья собрали жители комплексов группы "Самолет"

​​​​ТАСС, 8 декабря. Группа "Самолет" совместно с российским производителем Ecoplatform весной установила в своих жилых комплексах фандоматы - устройства по приему пластиковых бутылок и банок из алюминия. Это первый частный проект по установке фандоматов в жилых комплексах региона, он стал ответом на обращения жителей об организации системы раздельного сбора вторсырья. Аппараты были установлены на территориях комплексов "Пригород Лесное", "Люберцы", "Химки", "Томилино Парк", "Остафьево" и квартала "Спутник".

За восемь месяцев работы фандоматы собрали более 150 тыс. единиц емкостей для переработки. Такие объемы свидетельствуют о большой потребности у населения в местах для сдачи вторсырья. Вопрос экологичного потребления сегодня - давно не модный тренд, а мировая необходимость. Вторичный пластик вновь используется для производства бутылок и пластиковых емкостей, а также перерабатывается в волокна полиэстера, который используют для утепления одежды, наполнения спальных мешков и мягких игрушек. Все больше известных брендов заявляют об использовании вторичного сырья в производстве.

Так, компания Nike производит форму для футбольной команды "Спартак" полностью из переработанного полиэстера. Для создания одной футболки требуется в среднем семь пластиковых бутылок. Жители комплексов группы "Самолет" всего за восемь месяцев, прошедших с установки первого из фандоматов, сдали около 150 тыс. бутылок - их хватило бы для производства более 20 тыс. футболок.

Фандоматы приняли уже свыше 48 тыс. единиц алюминиевой тары весом более 800 кг. Вторичный алюминий активно используется при изготовлении не только новых емкостей, но даже в самолетостроении. Объем собранного жителями вторсырья сопоставим с весом легкого самолета Цессна 172, который составляет всего 736 кг.

За каждую сданную бутылку/банку пользователь получает 10 экобонусов, число которых легко отследить в личном кабинете bonus.ecoplatform.ru и обменять на товары и услуги в магазинах-партнерах. Первым партнером бонусной программы стала сеть магазинов здорового питания "ВкусВилл", с августа бонусы также можно обменять на скидку при покупке экопродуктов под брендом Synergetic. А самое главное, жители уверены в том, что сдаваемое сырье гарантированно будет отправлено на переработку и производство новых товаров.

"До конца года мы планируем установить дополнительные фандоматы в комплексах "Пригород Лесное" и "Люберцы", жители которых наиболее активно участвуют в сборе вторсырья. Планируем и дальше расширять географию проекта - в ближайшее время разместим автоматы в ЖК "Квартал Некрасовка" в Москве и "Живи в Рыбацком" в Санкт-Петербурге", - рассказал о планах компании генеральный директор ООО "Инновационная Экологическая Платформа" Иван Гусаков.

В мировой практике фандоматы позволяют собирать чистые вторичные ресурсы максимально близко к месту их образования, что значительно повышает качество входящего сырья и сокращает транспортное плечо, так как партия отправляется сразу на переработку. Например, из прозрачной пластиковой бутылки можно получить гранулу и использовать ее в производстве новой упаковки, одежды, мебели, запчастей и других товаров. В Европе, например, требования к содержанию вторичного сырья в бутылке уже составляют 35% и более. Крупные производители - такие как Coca Cola и Evian и вовсе планируют перейти на 100% использование вторичного сырья уже в ближайшем будущем.

Группа "Самолет"

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в ТОП-3 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

"Самолет" специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов.

С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.

Ecoplatform (ООО "Инновационная Экологическая Платформа").

Ecoplatform является одним из ведущих российских производителей оборудования в сфере экологии и защиты окружающей среды. В настоящее время фандоматы Ecoplatform успешно используются более, чем 50 крупными клиентами в 14 регионах РФ, а также в четырех зарубежных странах (Хорватии, Казахстане, Белоруссии, Голландии). Среди основных заказчиков: торговые сети ("ВкусВилл", "Х5 Retail Group", "Гиперглобус", "Магнит", "Лента"), FMCG компании ("Балтика", IDS Borjomi, "Байкал", "Synergetic"), компании нефтехимического сектора ("Газпромнефть", "Сибур", "Лукойл"), девелоперские и управляющие компании, региональные операторы ТКО, а также "РЖД", Tetra Pak, Мещерский парк и другие.

Ecoplatform - единственный производитель фандоматов, оборудование которого может быть приобретено по схеме лизинга от "Сбербанка".

Общий объем тары, собранной через произведенные Ecoplatform фандоматы, по состоянию на конец ноября 2021 года превысил 7 млн единиц.