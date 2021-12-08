Молодых специалистов "Газпром добыча Уренгой" посвятили в газодобытчики

ТАСС, 8 декабря. В ООО "Газпром добыча Уренгой" 93 молодых специалиста, чей стаж работы в компании менее года, прошли церемонию посвящения в газодобытчики. По корпоративной традиции мероприятие приурочили к значимой исторической дате – 44 года назад, 5 декабря 1977 года, был издан приказ Министерства газовой промышленности СССР о создании газодобывающего предприятия. Об этом рассказали в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой".

В связи с ограничительными противоэпидемиологическими мерами посвящение было организовано в дистанционном формате. Заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Уренгой" Игорь Игнатов поздравил молодежь со вступлением в высокопрофессиональную команду газодобытчиков. "Сегодня перед нашим коллективом стоят не только текущие задачи по поддержанию уровня добычи углеводородов, но и новые вызовы, связанные с реализацией крупных проектов ПАО Газпром, в том числе по обеспечению сырьем в долгосрочном периоде газоперерабатывающих объектов Группы Газпром в Северо-Западном регионе России. И, конечно, эти задачи мы будем решать вместе с вами", - цитируют его слова в службе по связям с общественностью.

В ходе онлайн-встречи начинающие работники познакомились с историей, основными этапами становления и дальнейшей перспективой развития компании, а также с вехами освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (УНГКМ), со дня открытия которого в текущем году исполнилось 55 лет.

На предприятии уточнили, что представители Совета молодых ученых и специалистов ООО "Газпром добыча Уренгой" провели для новичков первые командообразующие мероприятия и познакомили с направлениями деятельности совета – научной и рационализаторской, культурно-массовой и спортивной, социальной, профориентационной, аналитической и информационной. В завершение посвящения в газодобытчики всем его участникам были переданы именные каски и плакетки с фрагментом керна, добытого из недр УНГКМ.

В компании отметили, что в 2021 году карьеру в крупнейшем газодобывающем предприятии Группы "Газпром" молодые специалисты начали преимущественно по рабочим специальностям: оператор по добыче нефти и газа, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по ремонту технологических установок и обслуживанию электрооборудования, а также другим специальностям, востребованным в газовой отрасли. В числе трудоустроенных – участники целевых программ, выпускники "Газпром техникум Новый Уренгой", студенты профильных вузов, победители Открытого конкурса молодых специалистов и студенты, зарекомендовавшие себя при прохождении практики в структурных подразделениях ООО "Газпром добыча Уренгой".

"За годы деятельности предприятие, созданное для разработки уникального по запасам, строению и протяженности Уренгойского месторождения, стало одним из лидеров топливно-энергетического комплекса. Общество занимает первое место по добыче нестабильного конденсата среди дочерних компаний ПАО "Газпром" и входит в тройку крупнейших поставщиков газа в стране, являясь рекордсменом в масштабах России – совокупная добыча природного газа из недр Большого Уренгоя на сегодняшний день составляет 7,25 триллиона кубометров. Наряду с поддержанием добычи на эксплуатируемых объектах и реконструкцией действующих мощностей поэтапно осуществляется разработка глубокозалегающих ачимовских горизонтов", - сказано в сообщении.

О предприятии

ООО "Газпром добыча Уренгой" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", созданное для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата. На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое - первом по величине городе Ямало-Ненецкого автономного округа.