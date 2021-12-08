Число туристов на Ямал по итогам 2021 года вырастет до 200 тыс. человек

ТАСС, 8 декабря. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) выходит на допандемийные показатели в сфере туризма и ожидает около 200 тыс. путешественников по итогам 2021 года, сообщил ТАСС в кулуарах форумов "ICE" и "Российский Север" директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

"Мы видим, что у нас есть все шансы достичь показателя [по объему туристического потока] допандемийного. Мы уже смогли его перевыполнить в летний период - зафиксирован рост на 18% по сравнению с летним периодом 2019 года. Для нас это большой результат, всего по окончанию этого года ожидаем порядка 200 тыс. туристов", - сказал он.

В 2020 году Ямал посетили более 125 тыс. человек. При этом в допандемийный 2019 год в регион прибыли порядка 180 тыс. туристов.

Хайруллин отметил, что проведение конгрессных мероприятий помогает увеличению турпотока. Также развитию туризма на Ямале способствуют программы от региональных туроператоров, форумы и экспедиции.

Форум молодых лидеров ICE - это единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме будут созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в Дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. В эти же дни в регионе проходит седьмой форум "Российский Север".