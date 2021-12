В Москве прошел Международный форум #МЫВМЕСТЕ

ТАСС, 8 декабря. В рамках Международного дня волонтера, в московском Центральном выставочном зале "Манеж" со 2 по 5 декабря прошел Международный форум #МЫВМЕСТЕ (12+). Мероприятие объединило добровольцев из больее чем 40 стран и 85 регионов страны: волонтеров, крупные НКО, социально ответственный бизнес, журналистов и блогеров. Гостями форума также стали первые лица государства, в том числе президент Владимир Путин и звезды эстрады. Они наградили победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, провели образовательные сессии.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ организовали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшая платформа добрых дел в России ДОБРО.РФ. В 2021 году форум прошел под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (UNESCO). Благодаря он лидеры социальных изменений из разных стран наладили коммуникацию и обменялись опытом. Волонтеры и НКО получили возможность масштабировать инициативы, бизнес – улучшить программы по КСО, а авторы социального контента – расширить перечень тем. За все время проведения форум собрал 5 тыс. человек.

Премия #МЫВМЕСТЕ и "Волонтер года"

В числе участников – лауреаты и призеры Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, на которую добровольцы из 59 стран представили больше 25 тыс. социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Его грантовый фонд составил больше 100 млн рублей. Победителями трека "Волонтеры и НКО" стали 66 участников, трека "Бизнес" – 40 компаний крупного бизнеса и МСП, трека "Медиа" – 12 журналистов и блогеров, международного трека We Are Together – 12 волонтеров и организаций, которые внесли вклад в борьбу с пандемией в своих странах. В числе призов – гранты до 2,5 млн рублей на развитие проекта, продвижение на ведущих площадках Рунета, возможность участвовать в ПМЭФ-2022, бесплатно путешествовать по России многое другое.

Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи поздравил участников форума с Международным днем волонтера, который празднуется 5 декабря, и наградил "Волонтера года" – добровольца из села Успенское Одинцовского района Московской области Павла Бережанского. Благодаря горячей линии, которую запустил Павел, информацию об оказании неотложной помощи детям получили десятки тысяч родителей, опекунов, учителей и соцработников. Каждый день волонтер с супругой работает на линии по 7 часов и ежемесячно отвечает примерно на 5 тыс. вопросов о здоровье и развитии ребенка.

Чтобы поздравить волонтеров, наградить победителей и поделиться знаниями, почетными гостями форума стали первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, сопредседатель комитета международного трека, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль, актер Владимир Машков, певица Елка, писатель Евгений Гришковец и многие другие. Во время церемонии награждения на концерте участникам форума спели финалистка "Евровидения – 2021" Manizha, Леонид Агутин, Пелагея, группа Dabro, Иван Дмитриенко.

Объединяет и развивает

Участниками форума стали десятки крупных организаций, в том числе – и его партнеры. Например, на стенде Ассоциации волонтерских центров можно было получить редакционное задание от команды СМИ о добровольчестве, благотворительности и созидательной гражданской активности "Добро.Журнал" и пройти обучающие курсы по волонтерству от "Добро.Университета". На стенде "Росатома" – отправить письма подопечным фондам "Старость в радость", сделать себе полезные коктейли на смузи-байке, посетить экологические мастер-классы и викторины: за 4 дня гости форума отправили 1 тыс. новогодних поздравлений пожилым и сделали больше 2 тыс. смузи. На стенде Фонда "Росконгресс" – узнать об успешном краудфандинге. На стенде Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" кровь на типирование костного мозга сдало 257 человек – они войдут в регистр потенциальных доноров. Одной из них стала сотрудник Ресурсного центра добровольчества из Республики Крым Елена Гожьянова.

"Самое подходящее слово, которым можно описать атмосферу форума, – дружеская. Мы, добровольческое сообщество, – большая семья, разбросанная по всей России, которая в разных сферах, в разных направлениях занимается одним большим делом. Когда ехала сюда, не думала, что встречу здесь столько знакомых со всех уголков страны: от Калининграда до Владивостока". Завела и несколько новых знакомств. Очень впечатлили волонтеры из "Росатома". Пообщалась с ними о том, как они на предприятии организуют корпоративное волонтерство, разные акции. Они этим горят, очень заряженные и крутые" – поделилась Елена Гожьянова.

Поскольку одна из задач форума – стереть границы между волонтерами ради объединения усилий, знакомиться получалось легко даже добровольцам из разных стран, отметили участники мероприятия.

"Я успела хорошо подружиться с иностранным участником из Конго – Леосентом Банга, – рассказала руководитель спортивных проектов и программ Брянского молодежного центра Анастасия Ефимцева. – Мы прекрасно обсуждали Россию, а он поделился, как устроена жизнь в Конго и чем занимается там. Вместе мы поняли, что нужно заниматься просвещением людей касательно Африке. Как оказалось, многое в наших умах – это лишь стереотипы. Поэтому мы вместе думаем над тем как проводить мероприятия для молодежи по африканской культуре".

Многие из известных гостей стали участниками деловой программы форума, где прошло семь направлений: экологию, соцподдержку, образование, культуру, медиа, здоровье и спорт. В рамках программы состоялись десятки мероприятий с участием представителей власти и крупного бизнеса. Одно из них – выездное заседание Комитета Государственной думы РФ, которое провел председатель комитета, основатель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев. На заседании депутаты решили создать рабочую группу для проработки вопросов регулярной диспансеризации волонтеров, чтобы они имели доступ в больницы, хосписы, детские дома, реабилитационные центры и другие социальные учреждения, где есть нуждающиеся в их помощи. Контроль над решением проблемы будет осуществляться совместно с Общественной Палатой РФ. Другая инициатива, которую Комитет проработает и предложит другим депутатам – сделать волонтерам дополнительный день оплачиваемого отпуска.

Также на форуме прошло заседание Совета Торгово-промышленной палаты РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству под председательством заместителя генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяны Терентьевой. Участники заседания поделились результатами работы и планами на будущее, в том числе – создание единого федерального информационного ресурса о практиках, документах, внесение изменений в налоговое законодательство для поддержки социальных предпринимателей и МСП, включение новых треков и номинаций в Премию #МЫВМЕСТЕ, разработку концепции федеральной Премии в области устойчивого развития и многое другое.

В рамках деловой программы форума министр спорта России Олег Матыцин заключил соглашение с Ассоциацией волонтерских центров о сотрудничестве и развитии спортивного волонтерства. Также достигнуты договоренности о нематериальной поддержке волонтеров.

Запущена франшиза по развитию социальных инициатив, которая упростит доступ к мерам поддержки, – "Добро.Центр". В России будет работать 1117 таких центров. Их партнерами станут Фонд президентских грантов, Фонд Тимченко, "Волонтеры-медики", Российский красный крест и другие крупные НКО.

Министр культуры и спорта Ольга Любимова стала почетным гостем учредительского съезда общественного движения "Волонтеры культуры", на котором учредители подписали решение сделать движение самостоятельной всероссийской НКО. Ее председателем единогласно выбрана руководитель дирекции движения Дарья Жукова. Министерство культуры будет поддерживать организацию в качестве партнера.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков стал почетным гостем церемонии награждения победителей конкурса на лучший волонтерский центр страны среди вузов, участниками которого стали волонтерские центры 70 вузов из 69 регионов.

Кроме того, в рамках деловой программы перед участниками выступили больше 300 спикеров: представителей органов власти, ведущих НКО, коммерческих компаний и СМИ. В их числе – заместитель исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Киоко Йокосука, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, вице-президенты Торгово-промышленной палаты РФ Сергий Катырин и Максим Фатеев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева, руководитель направления добровольческих программ KFC в СНГ, Центральной и Восточной Европе Марина Рицик.

Они рассказали, как поддерживается добровольчество в регионах, как волонтерам и НКО работать с бизнесом и развивать франшизы, как привлечь средства и наладить партнерство с властью, бизнесом и другими НКО, как работать в направлениях экологии и комфортной городской среды, как набрать команду и создать сообщество, зачем нужен фудшеринг, какова роль крупного бизнеса и государства в поддержке малого и среднего предпринимательства, как ESG-тренды помогут обществу, бизнесу и государству и о многом другом.

"Мне очень понравилась сессия "Путешествия со смыслом – отдыхая, помогай!". Спикеры рассказывали о поезде на Байкал и о том, как там можно помочь местным жителям. Думаю, вернусь домой и поговорю со своими добровольцами о такой возможности, – поделилась "серебряный" волонтер из Ижевска Салия Закирова. – Сейчас существуют программы мобильности, благодаря которым можно так путешествовать, развиваться и регулярно приносить пользу обществу".

На форуме работал колл-центр адресной помощи в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Туда поступило 636 заявок с разными просьбами о помощи. Благодаря ему удалось проверить выполнение работ по 356 обращениям, полученным во время прямой линии с президентом, помочь 536 подшефным молодежной организации Общероссийского движения "Общественный народный фронт" – "Молодежки ОНФ", участники вместе с волонтерами-медиками по телефону оказали психологическую поддержку 90 жителям. Рядом, на площадке "Столица добрых дел Москва", добровольцы получали заявки на доставку продуктов и лекарств жителям на самоизоляции. Также на всей территории форума располагались тач-панели, с помощью которых гости дарили подарки детям, исполняли новогодние желания заслуженных учителей, делали пожертвования в благотворительные фонды, собирали продуктовые корзины нуждающимся и корм приютам для животных. Передали в приюты 619 кг корма, сотни ошейников, поводков, лекарств и мисок, выгуляли 236 собак. Для помощи бездомным собакам работала посвященная им фотовыставка, где можно было узнать, в каком приюте содержатся эти животные, и позаботиться о них или забрать жить к себе. Участники записали 604 видеопоздравления для подопечных домов престарелых. Подписали и отправили волонтерам, их близким, врачам, подопечным благотворительных фондов и другим благополучателям 8,5 тыс. поздравительных открыток.

Общая сумма пожертвований, которую удалось собрать в рамках акций "Корзина доброты", "Новый год в каждый дом", "Мечтают все", а также сбора в благотворительные фонды составила 113 тыс. рублей.

