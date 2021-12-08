Ямал предложил вынести проблему бездомных животных на федеральный уровень

ТАСС, 8 декабря. Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предложило создать на федеральном уровне единую систему идентификации и учета домашних животных, чтобы в случае, если они станут безнадзорными, ответственность за них несли их бывшие владельцы. Таким образом может быть скорректирован федеральный закон об ответственном обращении с животными в части ужесточения ответственности владельцев за несоблюдение требований по содержанию своих питомцев. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального Заксобрания в среду по итогам расширенного заседания рабочей группы с 13 муниципалитетами.

"В силу отсутствия системы идентификации и учета домашних питомцев часто невозможно определить владельца. Поэтому ответственность за животных, ставших безнадзорными, в итоге ложится на плечи государства. (…) Назрела необходимость исправить сложившуюся ситуацию", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя Заксобрания Ямала Наталии Фиголь с уточнением, что окружные парламентарии предлагают на госуровне закрепить административную ответственность для владельцев животных и создать систему учета и мечения домашних питомцев.

Кроме этого, региональное Заксобрание предлагает утвердить правила содержания питомцев и порядок изъятия, и разработать единую методику определения животных, склонных к немотивированной агрессии, для заключения о возврате на прежнее место обитания или передачи новым владельцам. Особое внимание парламентарии акцентируют на воспитании культуры владельцев животных и взращивании более ответственного поколения. Уточняется, что соответствующие предложения уже включили в проект итогового документа круглого стола под председательством главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина. "Ямальский парламент совместно со службой ветеринарии округа неоднократно выступал с инициативой по совершенствованию федерального законодательства, в том числе в ходе обсуждения проблемы на круглом столе под председательством руководителя профильного комитета Государственной Думы Дмитрия Кобылкина, который прошел 24 ноября текущего года. Предложения ямальских парламентариев включены в проект итогового документа круглого стола, который будет использован в работе над совершенствованием федерального законодательства в обозначенной сфере", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время на Ямале функционируют 12 приютов. За два года через них прошли более 7 тыс. животных, из них 4 тыс. обрели свой дом. В пресс-службе отметили, что, тем не менее, остается много неурегулированных вопросов - переполняемость приютов, самовыгул и отсутствие культуры содержания животных владельцами.

В пресс-службе уточнили, что региональный законодатель уже закрепил нормы, позволяющие муниципальным властям привлекать к ответственности владельцев животных за нарушение правил благоустройства, а именно выгул питомцев вне отведенных мест.