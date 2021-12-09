Родители из Белгородской области смогут получить компенсацию за домашнее обучение детей

БЕЛГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Компенсацию за домашнее обучение детей смогут оформить родители из Белгородской области. Законопроект сейчас находится на согласовании в профильном департаменте, сообщила председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова, отвечая на вопрос, поступивший на прямую линию.

"Юридически это возможно, более того во многих субъектах страны есть подобная практика. Наши юристы ее изучили, мы подготовили законопроект, сейчас он находится в отраслевом департаменте. Чтобы дать ход нормативному акту, к нему должно быть сделано финансово-экономическое обоснование. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе документа", – пояснила Павлова.

Она уточнила, что в настоящее время на дому обучение проходят около 440 детей, эта цифра растет. "Говорить о массовости такой формы образования в регионе нельзя, но определенный запрос на домашнее обучение есть", — добавила Павлова.