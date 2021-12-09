Purina призывает жителей России оценить, насколько города комфортны для домашних животных

ТАСС, 9 декабря. Домашним животным и их хозяевам должно быть хорошо и комфортно вместе везде - не только дома, но и в городе. Именно поэтому бренд Purina - эксперт в области питания и ухода за питомцами - объявил о запуске информационно-просветительского проекта "Город для питомцев", который посвящен продвижению необходимости создания комфортной городской среды для людей и их четвероногих друзей. Его задача - изучить опыт разных городов России с точки зрения развития pet-friendly инфраструктуры и культуры ответственного отношения к питомцам, чтобы затем транслировать лучшие практики на всю страну. Одновременно с запуском проекта в России стартует масштабное голосование, в рамках которого жители нашей страны смогут оценить, насколько их города приспособлены для жизни с четвероногими друзьями.

Принять участие в голосовании может каждый горожанин, вне зависимости от того, есть у него домашние животные или нет. Для этого нужно просто зайти на сайт, выбрать в списке свой город и отметить пункты, которыми вы довольны в городе, и те, что хотелось бы улучшить. Голосование продлится с 17 ноября по 20 декабря 2021 года.

"Многочисленные научные работы говорят о благотворном эффекте связи между людьми и их питомцами. Общение с домашними животными дарит нам ощущение счастья, благополучия и безопасности, помогает снизить тревожность и чувство одиночества. Мы хотим, чтобы эта уникальная связь сохранялась в любое время и в любом месте.. Надеемся, что горожане поделятся своими наблюдениями и ожиданиями в отношении существующей городской среды и культуры ответственного отношения к питомцам, чтобы в будущем эти данные могли содействовать развитию pet-friendly общественных пространств", - комментирует Виктория Васякина, руководитель управления по корпоративным коммуникациям "Нестле Пурина ПетКер" в России и СНГ.

Комфортный город для питомцев - это не только доступность площадок для выгула или, например, кафе и магазины, в которые можно прийти вместе с собакой. Это еще и культура ответственного отношения к домашним животным, готовность заботиться о них и органично интегрировать в городскую жизнь. Задача проекта выяснить, в каких городах России эти современные тенденции наиболее развиты. Кроме того, в рамках анонсированного опроса будет возможность выявить ключевые вопросы, которые волнуют владельцев домашних животных, определить сильные и слабые стороны инфраструктуры города и его культуры, а также наметить основные точки роста для городских пространств как мест, где будет одинаково комфортно домашним животным, их хозяевам и людям без питомцев. По итогам опроса будут определены лучшие города, на которые могут ориентироваться другие.

Интернет-платформа проекта "Город для питомцев" расширит экосистему проекта Питомцы Mail.ru, который компания VK (ранее Mail.ru Group) и бренд Purina запустили в 2018 году как тематическое медиа и сервис консультаций для владельцев домашних животных и тех, кто только планирует их завести. Помимо прохождения опроса, на платформе можно будет ознакомиться с опытом других стран, прочесть интересные статьи, скачать чек-лист о pet-friendly привычках.

Другими важными партнерами проекта стали: