Наиль Хайруллин: секрет успеха форума в Салехарде - в неказенном подходе

ТАСС, 9 декабря. Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО в интервью ТАСС рассказал, что позволило форуму молодых лидеров стран Арктического совета "ICE: Inspiration. Communication. Efforts", проходящему впервые, стать интересным и результативным.

По его словам, уже на стадии подготовки форума организаторы сделали все, чтобы приглашения были неказенными. "Старались находить нишевые сообщества, прежде всего в социальных сетях разных арктических стран, входили в прямой диалог с ребятами, показывали им виды Ямала, чтобы они уже влюбились в регион, еще ни разу здесь не побывав, рассказывали о программе, о событии - зачем оно. И благодаря этому в считанные недели собрали такое большое количество ребят", - рассказал глава департамента.

"Секрет здесь именно в качественной отработке, которую начали заблаговременно. А если говорить не о местных ребятах, а о представителях других регионов, отмечу следующую особенность. Многие слышали о Ямале ранее - об успешных проектах, о динамичном социально-экономическом развитии нашего округа. Многие знают нашего губернатора. Они признаются, что им всегда было интересно приехать в регион, но они не понимали, как это сделать. Есть устойчивый миф, что Ямал очень далеко от Москвы, что лететь сюда надо много часов, хотя на самом деле 2,5 часа. Поэтому для многих ребят, и они говорили нам об этом, исполнилась мечта побывать на Ямале", - рассказал Хайруллин.

Как начинали?

По словам собеседника, в октябре прошлого года были собраны 50 наиболее ярких лидеров, которые системно проводят мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе активно представлены в общественных инициативах с точки зрения работы с коренными малочисленными народами Севера.

"В октябре прошлого года 50 таких ребят собрались в Салехарде, чтобы впервые осмыслить, как мы можем действовать и эффективно провести ближайшие 2,5 года, это время председательства России в Арктическом совете. По итогам штурма получили порядка 20 инициатив, эти идеи были положены в основу плана, который сегодня реализуется, причем там не только ямальские инициативы - представлены также ребята из Красноярска, Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Среди перечня этих событий есть два ключевых, которые выделяются особенно. Это форум молодых лидеров стран Арктического совета, который проходит в эти дни в Салехарде, и событие, которое случится в первом полугодии 2022 года - это форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, проживающих в странах Арктики", - рассказал Хайруллин.

Впервые в Салехарде

По словам директора департамента, в эти декабрьские дни Салехард впервые принимает столь представительное событие такого рода. "Сто человек - более 50 иностранных участников, плюс 30 ребят из регионов России и еще 20 наших ребят из ЯНАО. Плюс спикеры, в том числе иностранные, всего их около 25, офлайн и онлайн. Представленность хорошая, для нас это первый такой опыт. Конкурс среди участников составил пять человек на место, всего к нам поступило около 600 заявок. Это большая цифра для нашего небольшого региона и для первого подобного опыта", - отмечает собеседник.

Кого выбрали?

Говоря о критериях отбора, Наиль Хайруллин отмечает, что к потенциальным форумчанам было несколько базовых требований. Среди них - наличие собственной инициативы, которая может быть впоследствии масштабирована и воплощена в жизнь, или реализуемого в своей стране или регионе общественного бизнес-проекта. Также среди основных требований - знание иностранного языка, английским человек должен владеть в совершенстве, понимать, коммуницировать, быть на одной волне с ребятами. "Это два ключевых требования. Если к тому же за человеком стоит какая-то определенная группа, сообщество, - например, добровольческое или другое общественное объединение, то баллов такому участнику прибавлялось, потому что он является консолидированным голосом большой группы людей. И, вернувшись в свою страну или регион, он расскажет о происходившем на Ямале, в Салехарде", - отмечает собеседник.

География форума

Глава департамента также отметил обширную географию форума. "Всего представлено 18 стран (вместе с Россией), хотя заявки поступили от ребят из почти 50 стран. Но у нас приоритет - арктическая повестка, поэтому были отобраны участники из восьми стран Арктического совета. Потом добирали второй круг - участников из стран-наблюдателей Арктического совета, и здесь представительство шире - здесь и Центральная Европа, и Китай", - рассказал Хайруллин.

О форуме

Форум молодых лидеров ICE - единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. В эти же дни в Салехарде проходит VII форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Российский Север".

В Форум "Российский Север" участвуют 100 человек, самая большая делегация - из Ямала, отсюда каждый пятый форумчанин. Работа этого четырехдневного форума была организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.