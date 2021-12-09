РАНХиГС и Минтруд выпустили более 750 слушателей по совместной образовательной программе

ТАСС, 9 декабря. Завершился пятый поток программы "Трансформация центров занятости населения (ЦЗН)", которую Президентская академия реализует по заказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Выпускниками программы стали 759 человек, среди которых представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, а также руководители центров занятости из всех субъектов Российской Федерации.

Программа масштабного и централизованного обучения сотрудников центров занятости проводится впервые. Одна из основных задач, которая стоит сегодня перед центрами - сделать сервисы удобными для граждан, применяя единые стандарты качества по всей стране.

Образовательная программа проходила в смешанном формате: очном и дистанционном. Руководители в течение обоих модулей знакомились с актуальными изменениями в законодательстве, осваивали механизмы карьерного и кадрового консультирования.

"На программе мы готовим слушателей к переходу на новые стандарты работы, которые будут до 2024 года внедрены во всех центрах занятости. Руководители этих организаций теперь будут выстраивать работу центров так, что гражданин при обращении в центр сможет построить индивидуальную карьерную траекторию, получить необходимую консультацию по предпринимательской деятельности, получить качественно другие комплексные услуги в соответствии с возникшей жизненной ситуацией", - рассказала программный директор ВШГУ РАНХиГС Светлана Колесникова.

Практическая часть программы предусматривала работу над проектами по модернизации ЦЗН с применением клиентоориентированных подходов и технологий бережливого управления для последующего применения на практике. Эксперты из Минтруда и Президентской академии в течение всех пяти потоков программы давали обратную связь на проектные инициативы: теперь командам-участникам предстоит доработать свои предложения и начать внедрять их в субъектах.

Централизованное обучение проводится в рамках модернизации центров занятости: к 2023 году все службы перейдут на новые стандарты оказания услуг гражданам.

ТАСС - информационный партнер РАНХиГС.