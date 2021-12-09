Эксперты обсудили, как создатели платформ развиваются в эпоху экономики внимания

ТАСС, 9 декабря. На форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0 при поддержке Ассоциации IPChain развернулась дискуссия "Tech for Content. Как брендам завоевывать новую аудиторию". Лидеры рынка и эксперты обсудили, изменились ли принципы создания, дистрибуции и потребления творческого продукта.

"Сегодня не только технологии работают на контент, но и контент - на технологии. Мы находимся в точке бифуркации, где граница между первым и вторым все менее различима. Границы между контентом и платформами, в которых он создается и "живет", распространяется и используется, границы между создателями и потребителями, посредниками и агрегаторами, стираются. А бренд становится не только гарантией качества, но и идентификатором жанровой принадлежности", - с таким тезисом президент Федерации интеллектуальной собственности, заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, модератор сессии Сергей Матвеев выступил на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

По его словам, различие между следованием пользовательскому запросу и формированием этого запроса, просветительством, формированием культурных потребностей и бизнесом становится менее ощутимым. "Вероятно, креативная экономика - предтеча "капитализма стейкхолдеров", но нам трудно посмотреть на себя со стороны и оценить актуальную ситуацию слияния науки, искусств, технологий, вовлечения потребителей в производство интеллектуального продукта, находясь в эпицентре этих изменений", - отметил он.

В подобной ситуации возникает ряд вызовов для бизнеса: начиная от идентификации постоянно сегментирующейся аудитории и учета их интересов, заканчивая автоматизацией внутренних процессов и управлением своей интеллектуальной собственностью. "Для того чтобы бороться за аудиторию, платформам крайне важно изучать своего потребителя, четко понимать его потребности и предпочтения. Основная задача - предлагать аудитории таргетированный, персонифицированный контент. Для решения этой задачи нами были разработаны сервисы, позволяющие мониторить и оценивать реакцию аудитории на тот или иной контент, давая оценку с тональностью как с семантической, так и с эмоциональной, а также с аудиторными показателями", - отметила управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

Еще одной большой задачей для производителей аудиовизуального контента является грамотное управление портфелем прав. В настоящий момент обязательным условием конкурентной борьбы платформ и видеосервисов является наращивание собственной библиотеки тайтлов. Все это - интеллектуальная собственность, и ею нужно грамотно управлять. "Если вы что-то создали, то можно задепонировать свое произведение в сервисе n’RIS, записав соответствующую транзакцию в реестре IPChain. Если задача в защите и охране товарных знаков или изобретений, то здесь поможет сервис "Онлайн Патент". Требуется купить или продать права - существует цифровая платформа IPEX. Если требуется привлечь инвестиции под залог интеллектуальной собственности - воспользуйтесь краудлендинговой платформой Co-Fi", - добавила она.

"Когда у компании десятки тысяч контента с разными ограничениями на разных территориях, встает вопрос исключения человеческого фактора и максимальной автоматизации процессов в работе с такой коллекцией. Совместно с Лерой Брусникиной мы работаем над созданием цифровой платформы, которая позволит автоматизировать большинство процессов производственной кинокомпании и исключить человеческие ошибки", - рассказал Президент компании Star Media Влад Ряшин. В настоящий момент Star Media занимает одну из ведущих позиций на рынке производства и дистрибуции аудиовизуального контента: более 500 реализованных проектов, 80 каналов в сети, более 60 тыс. часов контента под управлением, который активно продвигается в Северной и Южной Америке, в Европе. Не так давно был запущен онлайн-кинотеатр LAVA, нацеленный на продвижение российского кино за рубежом. Помимо этого компания занимается антипиратской защитой в сети Интернет.

Особенно остро перед бизнесом стоит вопрос работы с аудиторией в части ее вовлечения и удержания. Об этом рассказала заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Юлия Голубева. При решении этой проблемы холдинг делает ставку на новаторские продукты, основанные не на конкуренции, а на коллаборациях с использованием современных технологий, одним из проявлений которых - создание возможностей для сферы UGC-контента. Так, на "Матч ТВ" во время Олимпиады в Токио использовали технологию "телепортации": с помощью VR спикеров "переносили" из столицы игр в студию, а на чемпионате Европы игры анонсировал и комментировал трехметровый робот. Кроме того, недавно компания начала активно использовать UGC (пользовательский контент) - приложение Yappy, запущенное компанией неделю назад, скачали уже больше 200 тыс. человек, и данное приложение кроме самостоятельного значения сыграет важную роль в развитии традиционных медийных брендов крупнейшего медиа-холдинга. "При том что для нас каждый бренд имеет свою пользовательскую аудиторию, свой стиль и жанр, знания о пользователях, их предпочтениях с этого года объединены в едином хабе, который все компании холдинга используют для того, чтобы точно ощутить и даже предсказать ожидания пользователей и, более того, вовлечь их в со-творчество", - рассказала Юлия Голубева.

Другой аспект работы с пользователями обозначил вице-президент по развитию медиабизнеса в компании МТС, генеральный директор "МТС Медиа"/KION Игорь Мишин. По его словам, залог успеха платформы - в сочетании технологичности, высокого уровня персонификации и фокусировки на основе рекомендательных сервисов при богатом выборе контента. Еще одна составляющая успеха - контент, который построен на полноценном использовании технологических возможностей платформ, контент, который невозможно посмотреть в кино или в традиционных медиа, например, продукты на стыке сериалов и компьютерных игр и другие интерактивные и кросс-индустриальные форматы.

Если Юлия Голубева и Игорь Мишин сделали акцент на технологиях, например анализе пользовательских предпочтений и персонификации контента за счет рекомендательных сервисов на основе искусственного интеллекта, то генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Денис Жалинский напомнил о важности истории. "В хорошем проекте в первую очередь должна быть история. Если вы собираете проект из тем, интересных определенной аудитории, используете современные технологии, то не факт, что он будет интересен, если нет истории", - отметил он. По его словам, для "большеформатных" произведений и сериалов драматургия всегда будет во главе угла. Что же касается контента "без драматургии", интерес к нему легко удовлетворить на многочисленных UGC-платформах вроде TikTok.

Баланс технологий, маркетинга и качественного контента назвал залогом развития медиаиндустрии генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. "Технологии, маркетинг и контент - это три, в общем-то, равноценных составляющие успеха. С увеличением количества контента и технологическим развитием растет спрос на конвергенцию. Специалист должен разбираться во всех трех аспектах. Нельзя быть просто инженером или контентщиком", - отметил он.

Среди других участников беседы - исполнительный директор ассоциации дополненной и виртуальной реальности AVRA Екатерина Филатова, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации холдинга "Медиа-1" Рубен Оганесян. В своих выступлениях они затронули темы цифровой трансформации традиционных медиа, дистрибуции цифрового контента и роли технологий погружения в экосистемах будущего.

Сессию инициировала Ассоциация IPChain, организатор форума по креативным индустриям и интеллектуальной собственности на "Неделях российского бизнеса" и форума IPQuorum. Темы контента, технологий, креативных индустрий и интеллектуальной собственности как их общего знаменателя будут широко обсуждаться в рамках ближайших событий при участии IPChain - образовательной конференции Distant & Digital и форума IPQuorum.

Об Ассоциации IPChain

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское Авторское Общество (РАО), Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП). Ассоциация выступает официальным партнером Фонда "Сколково".

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской LegalTech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков, и Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association).

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциация специалистов предметного дизайна, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, онлайн-сервис RDO (Resolve Disputes Online), государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", IT-компания "Ситроникс", n`RIS, ЛитРес, телеканал "Большая Азия", Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и др. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Евразийской патентной организации, сотрудничество с Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

С целью реализации программ и проектов, направленных на формирование и эффективное использование человеческого капитала для социального и экономического развития регионов России, а также с целью выработки и реализации региональной политики в сфере интеллектуальной собственности заключаются соглашения о долгосрочном партнерстве с администрациями регионов.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

В 2019 года IPChain запустила программу дополнительного профессионального образования "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" и выступила соучредителем Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС).

В апреле 2021 года появилась новая лаборатория IPChain Lab, занимающаяся разработкой и реализацией программных решений, сервисов и платформ инфраструктуры IPChain. В числе технологий, с которыми работает IPChain Lab, - искусственный интеллект (AI), машинное обучение, большие данные (Big Data), сенсорика и компоненты робототехники, системы распределенного реестра, нейротехнологии.

В июне 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности", учредителем которой вместе с Российской Федерацией стала Ассоциация IPChain. В функции Российского центра входит сопровождение подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с государственным участием, органов государственной власти, а также стандартов взаимодействия органов государственной власти и участников рынка при обороте интеллектуальных прав в цифровой среде.