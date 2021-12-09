Андрей Худолеев: у молодежи Севера нет проблем, а есть задачи, требующие решений

ТАСС, 9 декабря. Ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев считает, что у молодежи Севера нет проблем, есть только задачи, требующие решений. Своим мнением он поделился на Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" (18+), где он выступает в качестве эксперта.

"У молодежи Севера нет проблем, только задачи, требующие решений. На сегодняшний день есть все: нормативная база, ресурсы, - вопрос только в выстраивании системы. Если мы говорим о национальной политике, которая реализуется через Форум - это первый Форум в новом качестве для молодежной политики, потому что в этом году он проходит в соответствии с законом "О молодежной политике в Российской Федерации", где одним из основных направлений является национальная тематика", - отмечает эксперт.

По его словам, качество Форума изменилось принципиально, он ставит другие задачи. "Ребята не только знакомятся и общаются, они учатся тому, как получить поддержку государства для реализации своих проектов, знакомятся с успешными практиками. Этот Форум во многом должен решить перспективную задачу, чтобы не мы приходили к ребятам и один раз в год на Форуме рассказывали им, как работать, а чтобы они создавали проекты и защищали их, а мы на основе их проектов делали что-то новое. Государство создало условия, выделило ресурсы, пользуйтесь ими. А мы вас научим", - сказал Худолеев.

В интервью ТАСС он высоко оценил обстановку и потенциал региона с точки зрения кадров, способных грамотно работать в поле межэтнических отношений. "Ямал - это территория, где постоянно идет повышение квалификации. Я бываю здесь практически ежегодно, и мне нравится, что даже когда работаем в небольших городах, то собираются не только те, кто занимается этим вопросом по должности, но и общественники. Это то, что называется "готовим на вырост", ведь такого рода проблемы - дело каждого, а не только тех, кто ответственный по должности", - сказал эксперт.

Ямал, по словам ответственного секретаря комиссии, отличается пониманием широты темы, осознанием того, что она должна быть "на вырост". "У нас всегда будет многонациональная территория, и мы должны понимать, что развитие за этим. Сюда будут приезжать представители других этносов, в том числе иностранцы, промышленное освоение Арктики потребует специалистов из других стран. Поэтому я считаю, что это та тема, с которой надо работать сегодня, чтобы потом не оказалось, что у нас нет людей, кто может этим заниматься", - констатировал Андрей Худолеев.

О форуме

В VII Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Российский Север", который прошел с 6 по 9 декабря в Салехарде, приняли участие 100 человек, самая большая делегация - из Ямала, отсюда каждый пятый форумчанин. Работа этого четырехдневного форума была организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

В эти же дни в Салехарде прошел Форум молодых лидеров ICE (18+) - единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года.