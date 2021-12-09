Первое северное многоборье в селе Ямала, где живут 200 человек, проведут в 2022 году

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Первые соревнования по северному многоборью для школьников в селе Ратта Ямало-Ненецкого автономного округа, где проживает порядка 200 человек, проведут в 2022 году. Эти соревнования станут единственными, в которых дети смогут принять участие и подготовиться к окружным чемпионатам, сообщила ТАСС в кулуарах форума молодежи коренных народов "Российский Север" участница форума и руководитель проекта Эмма Карсавина.

"Проект северное многоборье предусматривает проведение национальных спортивных игр на уроках физической культуры, чтобы дети, не отходя от спортивных занятий, смогли заниматься региональным компонентом именно на уроках. Наше село Ратта немногочисленное и далеко находится от других населенных пунктов и нам сложно добираться на какие-то более серьезные соревнования, мы можем проводить их в рамках своего села, своего района и, возможно, уже позже принимать участие уже в более серозных окружных соревнованиях по северному многоборью. Проект планирует реализовать уже ближе к весне, так как доставка оборудования занимает длительный период", - сказала Карсавина. Проект поддержан грантом Росмолодежи почти в полмиллиона рублей.

В школе учатся дети с 1 по 9 класс, соответственно оборудование будет закупаться исходя из возраста участников. Вовлечь в соревнования планируется всю школу.

В северное многоборье входят прыжки через нарты, тройной национальный прыжок, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей, бег по пересеченной местности с палкой и другие виды спорта.

Седьмой форум "Российский Север" (18+) в Салехарде проходил впервые. В форуме принимали участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - ямальцы. Работа форума была организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.