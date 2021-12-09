Дмитрий Артюхов: важно, чтобы молодежь чувствовала ответственность за нашу северную землю

ТАСС, 9 декабря. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в интервью ТАСС высоко оценил итоги и перспективы молодежных форумов, проходящих в эти дни в Салехарде: столица Ямала одновременно принимает Форум молодых лидеров Арктического совета "ICE" и VII форум молодежи КМНС "Российский Север".

Говоря об ожиданиях и впечатлениях от форумов, глава региона отметил, что за молодежью будущее. "Мы проводим целый ряд мероприятий, связанных с молодежью здесь, в Салехарде, в сердце Арктики. Здорово, что ребята между собой знакомятся, общаются, лучше узнают друг друга. Уверен, что появятся настоящие друзья между регионами и странами. Для нас это очень важно, потому что многие ребята являются представителями своих культур. Важно, чтобы они чувствовали свою идентичность, делились ею и понимали, что в их руках ответственность за сохранение своего дома - нашей северной земли", - рассказал Дмитрий Артюхов.

На таких форумах, добавил губернатор, происходит содержательное обсуждение, ребята планируют проекты, которые необходимо реализовывать. "Для этого есть целая система поддержки проектов: финансовая, инвестиционная, самая разная. Это дает хороший импульс для молодежи найти себя в общественной работе. Важно и здорово, что такие площадки существуют, мы будем всячески их поддерживать", - отметил глава региона.

Ранее в столице Ямала состоялось первое пленарное заседание Арктического совета в рамках председательства России, где в гибридном формате приняли участие около 180 делегатов из восьми стран - членов Арктического совета, шести организаций коренных народов Арктики, представители шести рабочих групп Совета и более 30 государств и организаций - наблюдателей Совета.

"Нам приятно, что Салехард выбран площадкой для столь статусных мероприятий. Заседание Комитета старших должностных лиц, которое состоялось в Салехарде - ключевое событие, которое открывает большую международную повестку этой зимой. Встреча прошла очень содержательно. Радует, что все представители Арктики присутствовали очно. Это показывает большой интерес к российскому председательству в Арктическом совете и актуальность обсуждаемых вопросов", - сказал Артюхов.

По словам губернатора, его радует, что Арктика остается тем местом, в котором большие политические напряжения и сложности решаются гораздо проще. Дмитрий Артюхов отмечает, что в арктической повестке доминирует атмосфера взаимодействия. "Меня это радует, потому что нам есть о чем говорить: необходимо создавать совместные системы спасения, связи, экологического мониторинга. Арктика - наш общий дом, это касается каждого из нас", - констатировал глава Ямала.

О форумах

Форум молодых лидеров ICE (18+) - единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. В эти же дни в Салехарде проходит VII форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Российский Север".

Форум "Российский Север" (12+) Салехард принял впервые. В нем участвуют 100 человек, самая большая делегация - из Ямала, отсюда каждый пятый форумчанин. Работа четырехдневного форума была организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.