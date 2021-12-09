J. P.Morgan назвал "Роснефть" одним из лучших объектов инвестиций в 2022 году

ТАСС, 9 декабря. Крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил "Роснефть" в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. Об этом говорится в обзоре банка.

Согласно обзору банка, "Роснефть" стала единственной компанией из России, а также Центральной и Восточной Европы, вошедшей в этот список. Среди других компаний нефтегазового сектора в список J.P. Morgan также вошли BP, ExxonMobil, Saudi Aramco, Sinopec, Petrobras, CVE, Marathon.

В качестве важного фактора привлекательности "Роснефти" в J.P. Morgan отмечают начало реализации в 2020 году проекта "Восток Ойл". По оценке аналитиков американского банка, этот проект еще практически не учтен в оценке акций "Роснефти". При этом "Восток Ойл" имеет высокий IRR (внутренней доходности, прим.), который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%.

Также аналитики J.P. Morgan отметили привлекательную дивидендную доходность "Роснефти", которую они ожидают на уровне 11-13% в 2022 - 2023 годах. Компания направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО, делая выплаты дважды в год. В первом полугодии 2021 года "Роснефть" уже получила рекордную для этого периода чистую прибыль в 382 млрд рублей, выплатив рекордные 191 млрд рублей промежуточных дивидендов и досрочно завершив выплаты дивидендов за 2020 год на 73,55 млрд рублей.

Второй по величине инвестбанк США - Bank of America накануне также добавил "Роснефть" в свой глобальный список "идеальных" объектов для инвестирования в 2022 году в регионе Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. По оценке экспертов банка, при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта "Восток Ойл" может превысить $100-120 млрд, став "локомотивом развития" "Роснефти". Среди прочего эксперты банка указали на один из самых низких показателей удельных затрат на добычу у "Роснефти" на фоне самых больших запасов. По оценке Bank of America, акции "Роснефти" обладают потенциалом роста на 40% от текущих котировок (около $7,8 за GDR).

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста "Роснефти". Российский БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне $12, Bank of America - $11,2, Raiffeisen Bank - $11. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций "Роснефти" на уровне $10,5 за GDR, "Газпромбанк" - $10,1, J.P. Morgan - $10.

О проекте

"Роснефть" приступила к реализации проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края в 2020 году. Проект "Восток Ойл" включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные Пайяхское и Западно-Иркинское месторождения.

Ресурсная база проекта составляет более 6 млрд тонн нефти (44 млрд баррелей), что сопоставимо с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего Востока или сланцевыми формациями США. Уникально низкое содержание серы 0,01-0,04% в нефти вкупе с применением передовых технологий значительно сокращает объем выбросов парниковых газов в рамках проекта на 75% по сравнению с другими новыми крупными проектами в мире. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.

В конце 2020 года крупный международный трейдер Trafigura выкупил 10%, в ноябре 2021 года - консорциум во главе с Vitol приобрел 5% в проекте.