Юбилейная Национальная Премия бизнес-коммуникаций определила лучших маркетологов 2021 года

ТАСС, 9 декабря. Торжественная Церемония награждения V Национальной Премии бизнес-коммуникаций (16+) прошла в Madison 9 декабря. По итогам трехэтапного голосования Экспертный совет Премии выявил победителей конкурса этого сезона. Среди обладателей почетных наград: Торговая сеть "Пятерочка", Hasbro, Kimberly-Clark, Levi's®, LG, Unilever, Volvo Cars Russia.

Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик 2021 года по версии Экспертного совета НПБК уже доступен на официальном сайте Премии. V НПБК определила 22 первых места, 33 — вторых, 39 — третьих и 24 шорт-листа.

Обладателями Гран-При стали:

В конкурсе "Лучшая маркетинговая кампания":

Volvo Cars Russia/Volvo и Mindshare, OMD Media Direction с кейсом "20 000 тест-драйвов как никогда раньше".

В конкурсе "Лучший маркетолог":

Усманов Альберт, директор по цифровому маркетингу S8 Capital, обладатель Гран-При и первого места на федеральном этапе в номинации "Услуги для населения";

Степанова Татьяна, директор по бренду и долгосрочной лояльности сети "Перекресток", в номинации "Розничная торговля" (федеральный этап).

За пять лет проект получил более 1270 заявок, в НПБК приняли участие 453 бренда, 63 агентства, было привлечено более 300 экспертов. Также было проведено четыре внутрирегиональных конкурса: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и дважды в Нижнем Новгороде.

В этом году НПБК состоялась в пятый раз. В экспертный совет вошли более 130 профессионалов индустрии. Среди экспертов Премии 2021: Алексей Андреев, управляющий партнер Depot, вице-президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России, Андрей Барковский, вице-президент, начальник управления внешних коммуникаций банка ФК "Открытие", Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса и маркетингу OMD OM Group, Наталья Баскинд, Director Ecommerce Marketing Pepsico E.Europe, Андрей Брайович, генеральный директор Media Direction Group, Игорь Кирикчи, генеральный директор BBDO Moscow, Карина Оганджанян, вице-президент коммуникационной группы TWIGA, Каролина Соколова, генеральный директор Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ.

"Мы завершили юбилейный сезон Национальной Премии бизнес-коммуникаций. На протяжении пяти лет подряд Премия и Экспертный совет погружаются в механизм работы индустрии маркетинга и выявляют профессионалов и практики, которые являются локомотивами этой индустрии. И это главная цель НПБК — выявлять и говорить о лучших маркетологах страны!", - сказал Валентин Смоляков, генеральный директор Национальной Премии бизнес-коммуникаций.

Мнение экспертов

Оргкомитет Премии обратился к экспертам 2021 года за профессиональным мнением касаемо сильных сторон индустрии бизнес-коммуникаций, маркетинга и рекламы. Также эксперты рассказали о тенденциях на развитие определенных компетенций у участников и их взаимосвязи с результатом работы.

Ольга Корабельникова, исполнительный директор FUSE Media Direction Group, поделилась своей точкой зрения: "Мы создаем не просто рекламу, а огромное количество историй о брендах. И от нас зависит, насколько они будут хорошими, вдохновляющими, вызывающими улыбку и мурашки или, наоборот, отталкивающими. У каждого поколения свои воспоминания о рекламе и бренды-герои, с которыми оно выросло и сформировало предпочтения. Мы создаем то, что люди видят в своих экранах — это наша сила и при этом огромная ответственность".

Анна Реймонте, менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям АО "Мултон", считает, что основной движущей силой становится адаптивность и готовность к изменениям. Анна выделяет следующие важные поинты успеха, развития как участников, так и всей индустрии:

Использование новых форматов, усиление data-driven решений, более точные и сложные измерения эффективности.

Также особенно важно, чтобы вся доступная технологическая база работала на то, чтобы более полно и эффективно отражать изменяющиеся поведение потребителей и реалии.

Умение предугадывать изменения и быть готовым отказываться от работавших ранее паттернов взаимодействия как внутри самой компании, так и с внешними партнерами, потребителями, готовность к риску.

Ольга Боброва, корпоративный директор по маркетингу медиахолдинга Independent Media, считает, что умение эффективно и комплексно выстраивать коммуникации в решении бизнес-задач сейчас приобрело новую, особую, ценность. "Стереотипы рушатся, работать по старым схемам невозможно, требования к профессиональным навыкам и уровню экспертизы постоянно меняются. Соответственно, те люди, и те компании, которые быстрее остальных реагируют на эти вызовы, — гаранты поступательного развития любого бизнеса", - сказала она. Ольга также отметила, что выделение аспекта быстрого реагирования в самостоятельную индустрию говорит еще и о зрелости рынка в целом, о его готовности эволюционировать в соответствии с меняющейся реальностью. "Важность этого направления будет только расти".

Специальную награду Trendsetter получили:

В конкурсе "Лучшая маркетинговая кампания":

Торговая сеть "Пятерочка" и Leo Burnett Moscow с кейсом "Говорите – сделаем!", номинация "Эффективность в бизнесе".

В конкурсе "Лучшее использование инструментов":

Volvo Cars Russia/Volvo и Mindshare, OMD Media Direction с кейсом "20 000 тест-драйвов как никогда раньше", номинация "Нестандартные медиа/Ambient";

"Столото" и AdChampagne с кейсом "Столото в ТикТок", номинация "Видео";

Unilever, AXE и Goose Gaming с кейсом AXE Collision Games, номинация "Социальные сети".

Екатерина Истомина, директор по маркетингу и развитию IMPERIAL GARDEN, взяла первое место в конкурсе "Лучший маркетолог" в номинации "Товары длительного пользования" на федеральном этапе, а также специальную награду "Прорыв года".

Екатерина Истомина отмечает, что к участию в Премии шла два года. Получив награды и приняв участие в НПБК, Екатерина выделила для себя два инсайта:

"Демонстрируй только то, в чем действительно уверен". То есть участвовать нужно не столько ради личных амбиций, а больше ради создания прецедентов, делясь опытом и содействуя разнообразию мира маркетинга. История "агентство придумало — бренд дал денег" уже становится пережитком прошлого. Внутри компании должны быть сильные команды, способные раскрыть и донести философию бренда. "Не надо стесняться и недооценивать себя". Заявляясь в столь крупные и значимые премии, изучая прошлый состав участников, невольно начинаешь сомневаться в себе. Но этот чистой воды "комплекс" нужно преодолевать — ведь чем более разнообразные проекты мы показываем, чем более смелые и нестандартные идеи реализуем, тем, в конечном итоге, больше выигрывает рынок и индустрия. Каждому найдется место на вершине Фудзи.

Также в рамках Церемонии НПБК были награждены академики рекламы. Восемь новых экспертов рекламного рынка вошли в состав РАР. Звание академиков было присвоено:

Георгию Альтману, сопредседателю Комиссии АКАР по малому и среднему предпринимательству, президенту рекламного агентства ООО "Альт Коммуникейшн Групп";

Алексею Вязовцеву, председателю Комитета промоиндустрии АКАР, директору по развитию ООО "Альтер Эго Промоушн";

Дмитрию Добужинскому, генеральному продюсеру и совладельцу Park Production;

Сергею Звереву, руководителю департамента интегрированных коммуникаций Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", председателю совета директоров Коммуникационной группы КРОС;

Борису Омельницкому, директору по стратегическому развитию рынка Коммерческого Департамента компании Яндекс, президенту IAB Russia;

Евгению Примаченко, креативному директору Wieden+Kennedy;

Алексею Толстогану, генеральному директору Национального Рекламного Альянса;

Александру Трубникову, генеральному директору Sostav.

Дмитрий Ануреев, директор департамента контентных решений MediaCom, описывает индустриальные премии и конкурсы как выставку достижений, призванную вдохновлять профессиональное сообщество и стимулировать изменения на рынке, способствовать его росту и развитию. "Поэтому уже после оглашения с огромным интересом можно взглянуть на высоко оцененные работы, вдохновиться и отправиться создавать что-то новое, стремясь развивать нашу индустрию!" — добавляет Дмитрий.

Национальная Премия бизнес-коммуникаций — это награда за эффективные маркетинговые практики и, по словам оргшанизаторов, единственная премия, осуществляющая качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес-коммуникаций на протяжении пяти лет.

Ознакомиться с данными независимого Рейтинга лучших маркетологов и лучших практик страны по версии V НПБК можно по ссылке.

Партнеры и организаторы:

Организаторы: ADPASS, АКАР

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральный информационный партнер: МИР24

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Официальный информационный партнер: Коммерсантъ

Ключевой информационный партнер: РИА Новости

Генеральный стратегический партнер: Rambler&Co

Стратегический партнер: VK

Маркетинговый партнер: Сбермаркетинг

Партнер мероприятия: Madison

Информационные партнеры: Российская газета, Аргументы и Факты, Финансовая газета, телецентр "Останкино", МИА Россия Сегодня, Москва 24, Мир Тесен, Lentainform, InterComm Media, R:TA Agenda, REPA, Plus One Platform, PR News, MarketProfs, AllAdvertising, ПроБизнес, Jobsora

Премиальное Indoor-телевидение: Novikov TV

DOOH/OOH/Indoor партнеры: Gallery, Russ Outdoor, Интроник, ПортМедиа, РА "Второй этаж"

Региональный радиопартнер: Выбери радио

При поддержке: АБКР, АКАР СЗФО, АКАР Урал, АКМР, СППИ ГИПП, НАОМ, РАМУ, IAB Russia

SMM партнер: LITE Agency

Возрастная категория 16+