На форуме инновационных финансовых технологий "Finopolis" выступил Иван Матвеев

ТАСС, 10 декабря. Тенденция работы с большими данными и системами скоринга клиентов усиленно набирает обороты в страховом секторе. Об этом заявил первый заместитель генерального директора страховой компании "Ингосстрах" Иван Матвеев в рамках специальной секции "Данные на финансовом рынке: актив организации или собственность гражданина". Мероприятие состоялось 7 декабря 2021 года в онлайн-формате.

"Ощущается определенная нехватка данных при работе с клиентами. Мы анализируем порядка сорока - восьмидесяти параметров, в то время как в банковской практике их количество исчисляется тысячами. На рынке известны ситуации, когда и страховые компании, и банки обращаются к компаниям IT-сектора, которые работают с пользовательскими данными для того, чтобы сформировать более взвешенный подход к коммуникации с клиентом, анализируя историю поиска клиента, переписку, и много других параметров, о которых современные граждане могут даже не догадываться. Сейчас границы финансового и нефинансового сектора размываются. Страховые компании стараются получить больше данных для того, чтобы управлять тарифной политикой для клиента более эффективно", - пояснил Иван Матвеев.

Он также отметил, что происходит очевидная конвергенция финансового рынка, все финансовые продукты дополняют друг друга, поэтому работа с большими данными является очень важной ступенью к более качественному сервису. Компаниям сложно предлагать релевантные продукты клиентам, если они не знают его платежную историю, подход к инвестиционным вложениям, кредитные потребности и т.д., сказал Матвеев.

Целью дискуссии стало обсуждение положения персональных данных граждан в условиях стремительной цифровизации финансового рынка. В обсуждении также принимали участие представители и руководители Банка России, Сбербанка, Роскомнадзора, Ассоциации банков России, представители экспертного сообщества.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.