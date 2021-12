Сургутский госуниверситет впервые начнет обучать студентов из Индии на врачей

ТАСС, 10 декабря. Сургутский государственный университет (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) впервые начнет подготовку студентов из Индии по специальности "Лечебное дело" в ходе реализации нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе СурГУ.

"За медицинскими знаниями в Югру из Индии приехали 13 студентов. Десять юношей и три девушки поступили в Медицинский институт Сургутского госуниверситета", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, будущим медикам из Индии вручены студенческие билеты. Первые три курса они будут изучать фундаментальные дисциплины, а в последующие годы освоят клинические дисциплины, а также пройдут производственную практику на базе Сургутской окружной клинической больницы, Окружного кардиологического диспансера и Сургутского клинического перинатального центра. После окончания обучения их ждет первичная аккредитация.

"Иностранные студенты определены в студенческие общежития, в которых есть все для комфортной жизни. Они признаются, что получить качественное образование для них первостепенная задача, потому свободного времени у них очень мало. Если вдруг появляется свободная минутка в первую очередь они созваниваются по видеосвязи с родными, гуляют по городу, знакомясь с местными достопримечательностями, изучая историю северного края, слушают музыку или же смотрят фильмы, связанные с медициной", - отметил собеседник.

Медицинский институт СурГУ за все время подготовил более 1,5 тыс. специалистов, которые успешно трудятся в медицинских учреждениях города, региона, страны и странах ближнего и дальнего зарубежья. Мединститут СурГУ совместно с ведущими российскими и зарубежными партнерами ведет разработку и внедрение методов молекулярно-генетической диагностики, персонифицированных подходов к лечению и профилактике кардиологических, онкологических и нейродегенеративных заболеваний, является одним из интеграторов передовых технологий и лучших мировых образовательных практик для развития здравоохранения Югры.

Дорожная карта реализации проекта "Организация приема и обучения иностранных граждан (специальность "Лечебное дело")" была разработана в СурГУ в 2019 году. Для реализации этого проекта на английский язык подготовлена и переведена 91 рабочая программа дисциплин, учебный план и программа государственной итоговой аттестации. Языковую подготовку к преподаванию дисциплин на иностранном языке, освоив курсы English for Academics. Teaching in English for International Students, прошли и те, кто будет обучать иностранных студентов медицинской науке.

Сургутский государственный университет является региональным вузом. В его состав входят шесть институтов - медицинский, государства и права, гуманитарного образования и спорта, естественных и технических наук, экономики и управления, а также политехнический. Входит во Всемирный справочник медицинских школ (World Directory of Medical Schools), состоит в Международной ассоциации приполярных университетов "Университет Арктики" и в Евразийской ассоциации университетов (EAU).