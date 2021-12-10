Группа НТК стала лауреатом премии "Звезда Дальнего Востока"

ТАСС, 10 декабря. Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве". Премия направлена на формирование "золотого фонда" как из числа активных общественных деятелей, так и из ряда компаний, вносящих значимый вклад в развитие Дальнего Востока. Мероприятие проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Правительства Москвы.

НТК была награждена специальным дипломом за региональное развитие Ванино, где находится один из главных активов Группы - угольный терминал АО "Дальтрансуголь" (ДТУ).

На вручении диплома заместитель генерального директора - директор по портовым активам АО "НТК" Александр Масько подчеркнул, что НТК всегда занималась развитием тех территорий, где живут и работают ее сотрудники. "Группа НТК не просто работает в регионах, мы там живем. Там живут наши сотрудники, наши семьи, дети. Мы понимаем: чтобы близкие нам люди жили комфортно, мы должны вкладывать свои усилия, свой труд не только в работу, но и в окружение. Мы это всегда делали и будем делать дальше", - заявил Александр Масько.

Стратегия развития терминала АО "Дальтраснуголь" нацелена не только на рост производительности, увеличение объемов перевалки угля и достижение экологически безопасных условий функционирования, а также на активное участие в развитии Ванинского района.

ДТУ шефствует над несколькими образовательными организациями Ванинского района. В 2015 году на базе школы №3 п. Ванино был создан профильный физико-математический СУЭК-класс и оборудованы современные учебные кабинеты. Благотворительная помощь оказывалась иным школам Ванинского района, а также школе и детским садам поселка Токи. С 2019 года по инициативе предприятия в Ванинском районе открыт "Межотраслевой колледж". Помощь также неоднократно оказывалась и другим социальным учреждениям Ванинского района. На средства ДТУ был сделан ремонт приемного, терапевтического, гинекологического и родильного отделений Ванинской центральной районной больницы, приобретались современное медицинское диагностическое оборудование и медикаменты, врачей отправляли на обучение в Московские клиники.

Предприятие принимает активное участие в формировании комфортной среды обитания для жителей Ванинского района. Так на средства АО "Дальтрансуголь" создается водно-парковая зона отдыха в п. Ванино в районе ручья Пейке; проведена реконструкция обелиска в "Парке Победы"; реализован совместный проект предприятия и Хабаровской краевой общественной организации "Центр общественного развития" - установлена детская спортивная площадка вблизи площади Мира с модулями для детей разного возраста и с адаптированным модулем для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; создан мемориальный комплекс "Героев отечества" на берегу Татарского пролива в поселке Токи.

Для справки: АО "Национальная транспортная компания" (НТК) - новый транспортный холдинг, в который входят Мурманский морской торговый порт, "Дальтрансуголь" в Ванино, "Малый порт" в Находке, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске. Все порты специализируются на навалочных и генеральных массовых грузах - минудобрениях, руде, строительных материалах, угле и других. Ключевыми партнерами компании являются СУЭК, ЕвроХим и СГК. По размеру вагонного парка под управлением НТК занимает четвертое место среди крупнейших операторов РФ (3-е место по полувагонам). По суммарному объему перевозок железнодорожным транспортом, а это около 110 млн тонн в 2020 году, НТК является крупнейшим клиентом РЖД с долей грузов СУЭК и ЕвроХим - 80%. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 тыс. человек. Основной акционер Андрей Мельниченко.