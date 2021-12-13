Интерактивные экскурсии о Битве за Москву запустил Музей Победы

ТАСС, 13 декабря. Музей Победы запустил экскурсии по новой масштабной экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!" (6+). Интерактивная программа рассчитана на детей старше шести лет и взрослых. Сборные экскурсии будут проходить три раза в день.

Во время программы, которая длится чуть больше часа, гости музея узнают, как с 22 июня 1941-го до января 1942 года жила столица, как москвичи противостояли фашистским захватчикам. На площади 1200 кв. м воссоздана Москва в самый сложный для города период войны. Достоверные декорации и современные технологии - проекции, голограммы и т.д. - позволят буквально погрузиться в события того времени. Посетители познакомятся с историей семьи Звонаревых, образ которой собран из множества судеб жителей Москвы, и "пройдут" все испытания, выпавшие на долю москвичей от момента объявления войны до знаменательного контрнаступления Красной Армии. Гости побывают в московской квартире и на станции метро, на Арбате и Красной площади, в призывном пункте и на линии обороны Москвы.

Экскурсанты увидят подлинные раритеты из фондов Музея Победы, в том числе личные вещи советских полководцев - участников обороны столицы. Например, шинель генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии, освободившего Наро-Фоминск, Боровск, Верею. Письмо, написанное девочкой Авророй на фронт своему отцу - командиру 32-й стрелковой дивизии Виктору Полосухину, герою обороны Москвы. Письмо пробито пулей, которой полковник был убит 18 февраля 1942 года в боях под Можайском.

В витринах демонстрируются вооружение ополченцев и бойцов Красной Армии, предметы городского быта, оригиналы работ Кукрыниксов, выпуски информационных плакатов "Окна ТАСС" 1941-1942 годов и другие свидетельства эпохи.

Главная особенность новой экскурсионной программы - элементы иммерсивного театра. Посетители смогут пообщаться с героями событий - соседкой Звонаревых, военкомом на призывном пункте, где записывают в народное ополчение, участником отряда противовоздушной обороны, сотрудником метрополитена и кинооператором, который снимает советское контрнаступление.

"Уверен, что наша новая экспозиция не оставит никого равнодушным. Особенно важно здесь побывать детям. Мы сделали все, чтобы для них оборона Москвы не осталась абстракцией, а наполнилась новым содержанием. Необходимо, чтобы ребята прочувствовали эту героическую страницу нашей истории и, конечно, получили достоверную информацию об этой великой битве", - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Масштабная экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!" открылась в Музее Победы 9 декабря. Ее создание было приурочено к 80-летию Битвы за Москву. ТАСС выступил информационным партнером экспозиции.