"Россети Тюмень" ввели в эксплуатацию в Югре энергоузел стоимостью 1,5 млрд рублей

ТАСС, 13 декабря. "Россети Тюмень" создали новый энергоузел для электроснабжения Кузоваткинского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Специалисты компании ввели в работу новые электросетевые объекты - подстанцию 110 кВ "Кузоваткинская", линию электропередачи 110 кВ "Чупальская - Кузоваткинская" и секционирующий пункт 110 кВ "Чупальский". Объем инвестиций энергокомпании составил порядка 1,5 млрд рублей, сообщили в понедельник в управлении по связям с общественностью энергокомпании.

"Менее двух лет понадобилось "Россети Тюмень" на ввод в эксплуатацию комплекса энергообъектов, которые обеспечивают питание инфраструктуры Кузоваткинского нефтяного месторождения. Центр добычи углеводородов введен в эксплуатацию в 2017 году и по величине запасов относится к средней категории. Суточная добыча составляет более 1 тыс. тонн. Новые мощности позволят крупнейшей российской нефтедобывающей компании "Роснефть" продолжить активное освоение запасов углеводородов в Югре", - сказано в сообщении.

Новый центр питания мощностью 50 МВА и ЛЭП расположены в труднодоступной болотистой местности. Энергетики "Россети Тюмень" проводили основные работы по их возведению в зимний период. С учетом особенностей грунта в ходе строительства ВЛ 110 кВ "Чупальская - Кузоваткинская" специалисты установили усиленные металлические фундаменты опор с 18-метровыми сваями. Общая протяженность трассы новой линии электропередачи составила 25 км. Также создан секционирующий пункт, предназначенный для автоматического отключения участка воздушной линии при коротких замыканиях и для автоматического включения резервного питания сети.

Кроме того, в рамках инвестиционного проекта построено более 25 км волоконно-оптических линий связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Это позволило организовать удаленный контроль энергообъекта и обеспечить высокоскоростную передачу технологической информации между подстанцией и Центром управления сетями "Россети Тюмень". Наблюдаемость подстанции составляет более 1100 сигналов телеметрии.

"Инвестиционная деятельность "Россети Тюмень" синхронизирована с планами региональных властей и направлена на создание условий для экономического роста в регионе. Строительство нового энергоузла включено в схему и программу развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", - добавили в компании.