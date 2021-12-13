Полис е-ОСАГО в "Ингосстрахе" приобрели 10 млн автовладельцев

ТАСС, 13 декабря. Компания "Ингосстрах" отмечает рекордное количество покупателей электронного полиса ОСАГО. Десятимиллионным покупателем полиса е-ОСАГО стал 36-летний житель Москвы, который страхуется в "Ингосстрахе" с 2011 года. Клиенту вручили подарок.

"Компания "Ингосстрах" одной из первых в России запустила мобильное приложение, предоставив клиентам возможность оформлять ОСАГО онлайн. Благодаря этому водитель может быстро решить все вопросы, связанные со страхованием и урегулированием страховых случаев. "Ингосстрах" сотрудничает с сотнями дилерских центров по всей стране и многими уполномоченными станциями технического обслуживания, что позволяет оперативно решать вопросы с ремонтом поврежденных в ДТП автомобилей. Компания продолжит развивать цифровые сервисы и предлагать клиентам современные и мобильные решения", – отмечает директор департамента онлайн бизнеса и развития отношений с клиентами СПАО "Ингосстрах" Сергей Мруз.

Электронная версия е-ОСАГО обладает той же юридической силой, что и полис на бумажном бланке. Не отличается от классической бумажной версии и стоимость электронного полиса. Распечатывать ОСАГО не нужно: электронная версия полиса будет в смартфоне. Когда действие договора закончится, продлить полис можно с помощью мобильного приложения или на сайте компании. Заявить о наступлении страхового случая по ОСАГО также можно онлайн – это позволяет компании оперативно получать информацию об убытке и сразу же приступить к его урегулированию.

К преимуществам оформления полиса ОСАГО онлайн компания относит быстрый расчет стоимости за несколько минут, привилегии, которые предоставляются безаварийным водителям, высокий рейтинг надежности. Рассчитать и оформить электронное ОСАГО можно в приложении IngoMobile – осмотр автомобиля и визит в офис при этом не потребуются. Сразу после оплаты документ приходит на e-mail клиента и появляется в личном кабинете. Все клиенты компании "Ингосстрах" становятся участниками программы лояльности и получают дополнительные привилегии: банковскую карту с кешбэком до 10%, бесплатным обслуживанием и приветственными бонусными баллами, которые сразу можно потратить на предложения от партнеров.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.