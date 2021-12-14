В Москве состоялся энергетический форум "Инновации. Инфраструктура. Безопасность"

ТАСС, 14 декабря. XIII международный энергетический форум "Инновации. Инфраструктура. Безопасность"(16+) прошел в Москве в гостиничном комплексе "Президент-отель". Главная тема форума: "Глобальный энергетический переход. Устойчивое развитие. Декарбонизация экономики".

Модерировал пленарное заседание депутат Государственной думы, координатор федерального проекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко. Он обратил внимание участников форума на то, что мировая тенденция стремительно ведет к низкоуглеродной, энергосберегающей и социально-эксклюзивной модели экономики – это направление является приоритетным путем развития и в России на ближайшее десятилетие. "В правительстве отмечают преимущества России в ее развитой ресурсной базе и инфраструктуре. Мы можем использовать нашу транспортную сеть, в том числе, "Северный поток –2" не только для прокачки газа, но и для водорода, и смеси других газов. Разумеется, что все базируется на регуляторике, без создания адекватных законов мы не получим мотивацию компаний для переоснащения производств и перехода на инновационные способы деятельности. Вчера на заседании Государственной Думы по экономической политике было принято решение по созданию экспертного совета по устойчивому развитию под моим руководством", - заявил Денис Кравченко.

"Минпромторг России активно работает в направлении декарбонизации промышленности. Приведу пример из сферы машиностроения для энергетики. Согласно отраслевым исследованиям, использование в турбине метано-водородной смеси позволяет сократить объемы выбросов углекислого газа примерно в половину. Мы очень внимательно следим за развитием этих технологий и рассчитываем, что первая подобная отечественная турбина мощностью 65 МВт увидит свет уже в 2027 году", - отметил Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

В 2021 году форум включен в план мероприятий по проведению Года науки и технологий, утвержденный Правительством Российской Федерации. Организаторами конгресса выступили Центр поддержки и развития бизнеса "Инициатива" совместно с Союзом нефтегазопромышленников России и Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации.

"Мы одномоментно не отказываемся от ископаемых видов топлива, а гармонично интегрируем низкоуглеродные технологии в процесс потребления первичных углеводородов с учетом необходимости безусловного обеспечения экономических, экологических, а главное социальных приоритетов. Россия поставила перед собой цель - к 2060 году выйти на углеродную нейтральность", - подчеркнул Петр Бобылев, заместитель министра энергетики РФ.

"Цель декарбонизации – сократить, а в идеале – исключить выбросы в атмосферу парниковых газов, чтобы тем самым смягчить (затормозить) климатические изменения и минимизировать наносимый ими ущерб. Реализация этой цели скажется самым серьезным образом на экономике всего мира. Изменения коснутся энергетического сектора, транспорта, строительства, промышленности и сельского хозяйства. Более жесткими станут требования к земле- и лесопользованию", - сказал Темирбек Асанбеков, член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Деловую программу форума продолжили стратегические сессии. Владимир Гамза, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления и Сергей Безделов, директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова, генеральный директор ООО "ИНТЕР РАО СЕРВИС" вели сессию "Цифровая трансформация: новые возможности и вызовы для ТЭК". Участники дали оценку текущего уровня цифровизации отраслей ТЭК и проанализировали барьеры цифровой трансформации, а также рассмотрели внедрение цифровых технологий компаниями ТЭК и обсудили другие актуальные вопросы отрасли.

Дискуссией на сессии "Развитие технологического потенциала нефтегазового комплекса" руководил модератор Генадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России. Выступления были посвящены особенностям развития инновационной, технической, технологической инфраструктуры нефтегазового комплекса. Одними из главных тем обсуждений стали новые модели потребления нефтяных ресурсов, способов добычи, переработки и коммерциализации; особенности и нововведения в налогообложении нефтегазовой отрасли.

Экономические преимущества отрасли стали ключевыми вопросами на сессии "Нефтехимия как локомотив национальной экономики". Модерировал выступления Дмитрий Шаронов, директор АО "Институт нефтехимпереработки". Участники высказали свои мнения по актуальным направлениям развития отечественной нефтехимии; обсудили инструменты государственной поддержки нефтехимической отрасли; рассмотрели направления развития отечественной нефтехимии; предложили инструменты государственной поддержки нефтехимической отрасли.

Заседание "Трансформация электроэнергетического рынка России: вызовы и возможности" модерировали Георгий Кутовой, Заслуженный энергетик России, заместитель председателя Комитета энергетической стратегии и развития ТЭК ТПП РФ и Сергей Коротков, директор центра промышленного сотрудничества ЮНИДО. Участники сессии обсудили новые технологии и передовые решения российских разработчиков для объектов электроэнергетики; рассмотрели возможности атомной электроэнергетики как надежного партнера в рамках "зеленого" перехода; выслушали доклады о потенциале использования возобновляемых источников энергии и другое.

О мероприятии

Международный Энергетический Форум с 2009 года выступает профессиональной площадкой международного уровня в сфере топливно-энергетического комплекса для выстраивания открытого диалога между государством, научным сообществом, бизнесом и зарубежными партнерами. В Форуме ежегодно принимают участие представители Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Госкорпорации, а также лидеры топливно-энергетической отрасли.

Возрастная категория 16+