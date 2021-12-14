В Москве прошла конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство"

ТАСС, 14 декабря. XIX Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" (РТУ) (18+) прошла в Москве 9 декабря. Ее участниками стали более 280 человек – руководители транспортно-логистических, стивидорных, операторских компаний, представители грузогенерирующих промышленных предприятий, отраслевых ведомств и органов власти, а также эксперты. Мероприятие организовано редакцией журнала "РЖД-Партнер".

Главной темой пленарного заседания стали основные тренды, существующие сегодня на транспортном рынке. Участники дискуссии дали свой прогноз дальнейшего развития рынка, обозначили драйверы восстановления постковидной экономики, коррекции грузопотока и экспортного потенциала. Особое внимание было уделено недавно принятой долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года и Транспортной стратегии РФ до 2030 года и прогнозу до 2035 года, а также реализации проекта модернизации Восточного полигона и проекту изменений федеральных законов "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ".

Новую транспортную стратегию РФ до 2035 года эксперты назвали амбициозной, но недостаточно конкретной, а некоторые изменения в Устав железнодорожного транспорта – приводящими в перспективе к удорожанию перевозок.

Кроме того, в рамках дискуссии "Вагоны: производство и ремонт в условиях меняющейся конъюнктуры" эксперты обсудили вопросы производства и ремонта вагонного парка, курсирующего на сети РЖД. А на круглом столе "Контейнерный майнкрафт: как построить мультимир?" участники коснулись вопросов развития мультимодальных технологий и их влияния на преобразование операционных и бизнес-процессов транспортных компаний.

Еще две дискуссии были посвящены смене парадигмы тарифной системы и цифровизации транспортной и, в частности, железнодорожной отрасли. Так, в рамках дискуссии "Цифра: виртуальность на практике" были представлены новые IT-продукты и цифровые сервисы. А участники дискуссии "Тарифы: насколько прозрачна реальность?" отметили, что вводимая в новом проекте приказа ФАС скидка на груженый пробег инновационных полувагонов меняет парадигму и влечет за собой пересмотр системы ценообразования на рынке.

Во время конференции журнал "РЖД-Партнер" также подвел итоги IХ Студенческого конкурса на лучшую публикацию по тематике журнала. Члены жюри единодушно сочли лучшей в общем зачете работу выпускницы ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения", сейчас – преподавателя кафедры "Управление эксплуатационной работой" Екатерины Мищенко на тему "Концептуальная модель организации продвижения вагонопотоков на основе сквозного контроля сроков доставки грузов".

Завершилась конференция праздничной вечерней программой, посвященной 25-летию проекта "Партнер" (четверть века назад, в декабре 1996 года, вышел первый номер журнала "ОМ-Партнер", ставшего впоследствии федеральным изданием о транспорте – "РЖД-Партнером").

"Конференция проходит ежегодно с 2003 года под девизом "Разговор без купюр". За прошедшие годы РТУ заслуженно обрела статус интеллектуального клуба руководителей, профессионалов и экспертов транспортного сообщества. Участие в ее дискуссиях позволяет спикерам и делегатам представить полный спектр проблем и перспектив транспортной отрасли, а также свободно высказать свое мнение по различным вопросам", - сообщили организаторы.

ТАСС – генеральный информационный партнер.