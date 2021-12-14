В декабре пройдут праздничные мероприятия, посвященные столетию Юрия Никулина

ТАСС, 14 декабря. 16 декабря в 14:00 и в 19:00, а также 18 декабря в 14:30 Региональный общественный благотворительный фонд помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре организуют праздничные мероприятия, посвященные столетию Юрия Владимировича Никулина (0+). Мероприятия пройдут в Цирке Никулина на Цветном бульваре.

16 декабря мероприятие состоится дважды. Ведущий праздника, заслуженный артист России Александр Олешко расскажет о ярком творческом пути Юрия Никулина, всемирно любимого циркового клоуна, известного киноактера, прекрасного рассказчика и телеведущего. В ходе праздника зрителям представят номера акробатов, эквилибристов, гимнастов, выступающих под куполом цирка, а также выступления дрессированных животных и веселых клоунов.

Выступить в программе приглашены звезды эстрады и кино: Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Надежда Бабкина, Наталья Варлей, Олег Газманов, Владимир Винокур, Наташа Королева, Сосо Павлиашвили. Их выступления и цирковые номера пройдут параллельно. Составляя одно целое, они иллюстрируют и эмоционально окрашивают рассказ ведущего.

У каждого гостя мероприятия есть своя история, впечатления от встреч с Юрием Никулиным и знакомства с его творчеством. Они обязательно поделятся своими воспоминаниями со зрителем, поздравят ветеранов цирка.

Напомним, что 18 декабря - День рождения Ю.В. Никулина. В этом году отмечается его столетний юбилей. Более пятидесяти лет он проработал в Московском цирке на Цветном бульваре, ставшем ему и его семье родным домом. По традиции День рождения Юрия Никулина отметят именно там.

18 декабря пройдет цирковое представление "Счастье - это так просто!". Ведущий мероприятия - генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Президент Фонда Ю.В. Никулина "ЦИРК И МИЛОСЕРДИЕ" Максим Юрьевич Никулин.

Он расскажет зрителям об отце: о том, как маленький Юра первый раз увидел Цирк и полюбил его, как в молодости попал на фронт и прошел две войны, Финскую и Великую Отечественную, как, не поступив в театральное училище, оказался в Цирке на Цветном бульваре и посвятил ему всю свою жизнь.

Программа цирковых номеров выстроена так, как будто самые яркие эпизоды биографии и творческого пути Мастера оживают на арене Цирка. Выступления артистов демонстрируют высокие достижения современного циркового искусства. На мероприятии будут представлены все его жанры: клоунада, жонглеры, эквилибр, гимнасты на полотнах, выступление дрессированных животных, прыжки на минитрампах, корд-де-парель.

Цирковые номера сопровождаются оркестром, проходят синхронно с выступлением артистов балета и Высшей школы верховой езды. Все это создает яркую праздничную атмосферу счастья.

"Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы", - говорил Ю.В.Никулин.

ТАСС - информационный партнер серии мероприятий к столетию со дня рождения Юрия Никулина.